La Flaca del “Desafío The Box 2023″ reveló sus favoritos para ganar el reality

El “Desafío The Box 2023″ está culminando. Quedan pocas pruebas del último ciclo para que empiece la etapa final del reality, en la que se definirá el hombre y la mujer que escriban su nombre en la preciada copa del concurso de Caracol Televisión.

El próximo “Desafío a muerte” decidirá quiénes serán los 8 finalistas que disputarán el último tramo de la competencia. Sensei, Kaboom, Byron, y Aleja son los semifinalistas por el equipo Alpha, mientras que, Yan, Rapelo, Mai, Guajira, Sara y Juli son los semifinalistas por el equipo Beta. Sin embargo, dos de ellos tendrán que despedirse de la competencia antes de disputarse las pruebas finales.

El último “Desafío a muerte” dejó eliminados a Escudero, del equipo Beta, y a Johanna Gómez, más conocida como La flaca, quien para muchos era una de las favoritas para ganar el reality en la presente versión, pues logró cautivar los corazones de los televidentes gracias a su historia de vida y a la entrega y valentía que mostró en cada una de las pruebas.

En conversación para El Espectador, habló de lo que significó el reality, contó cómo es su vida fuera de las pantallas, y además, habló de los competidores y de algunos detalles del concurso.

La Flaca, el fútbol y su amor por el deporte

En varias ocasiones la competidora mostró a los televidentes su amor por el fútbol. Y es que una de las cosas que más disfruta la paisa es jugarlo, de hecho, ha integrado diversos equipos, y actualmente juega en uno que nació como homenaje a Liss Hernández, modelo que hacía parte del equipo de Divas Fútbol Club, y que en mayo falleció. (Liss Hernández: esto se sabe de la muerte de la modelo de Divas del Fútbol)

“Yo hace un tiempo entrenaba en las Divas del Futbol, pero ahora hago parte de un equipo que se llama Atena Futbol club. Este equipo fue creado como alusión a una amiga que se llamaba Liss Hernández, ella falleció hace poco, entonces estamos haciendo este equipo en nombre de ella, queremos hacerle honor. El equipo va superbién, yo juego de delantera, soy zurda, y somos un equipo competitivo”, dice Johanna.

La versatilidad que mostró La Flaca en cada pista es el vivo reflejo del dinamismo que lleva en su día a día, pues la deportista, además del fútbol, ha practicado varios deportes en su vida que le permitieron destacarse en cada una de las pruebas de la competencia. “Nunca he hecho CrossFit en mi vida, he ido mucho al gimnasio, pero aparte de eso hago muchos deportes más, como jugar futbol, voleibol, basquetbol. Yo era atleta, practiqué atletismo, y siempre me han gustado las cosas extremas. Me gusta sentir la adrenalina y saber que puedo lograr muchas cosas aunque no las haya practicado”.

La Flaca y su paso por el “Desafío The Box”

La Flaca hizo parte de los equipos Gamma, en la etapa inicial de la competencia, y de Alpha, cuando Guajira perdió en el “Desafío de capitanas” y el equipo naranja tuvo que bajar su bandera. En ambos periodos, más allá de lo competitivo, el programa le dejó muchas enseñanzas, pero la principal fue “Que no hay que subestimar a nadie”. Según comenta, afuera del reality cambia la percepción de lo que se vive adentro, y tal vez uno de los errores frecuentes es la demeritar al rival.

Así como el Desafío le dejó enseñanzas, también le dejó buenas amistadas, una de ellas es Mai, con quien compartió desde el día uno. “Fue mi compiche; mi parcera, nos hablábamos, no dormíamos por chismosear, las dos tenemos muchas cosas en común, la risa, la energía, entonces compaginamos muy bien”. Comenta Johanna.

Precisamente, Mai, la competidora caleña, es una de las favoritas de La Flaca para ganar el concurso. Además, afirmó que por parte de los hombres ve como finalistas a Sensei, el capitán de Alpha, y a Yan, con quien compartió estando en el equipo de Gamma.

