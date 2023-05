La Sirenita: IMDb lanza advertencia ante reseñas negativas a la película de Disney

El live action de La Sirenita se estrenó en los cines colombianos el 25 de mayo del 2023. Se espera que a finales de junio e inicios de julio esté disponible en Disney+. Foto: Disney

La lataforma Internet Movie Database (IMDB), una de en la base de datos más grande del mundo donde se encuentran programas de televisión, eventos en vivo y difundidos en televisión o en la web, lanzó una advertencia a los continuos bombardeos en contra del live actión de La Sirenita.

Según lo que se puede ver al momento de opinar sobre la película en la popular página de contenido audiovisual, se busca la fiabilidad de la crítica y dejar desarmados los ataques trolls por medio de un mensaje pop que pide rectificar la información a los usuarios, haciendo que estos tengan que justificar su opinión y no descartarla por presión mediática.

Esta medida permite frustrar los ataques de los trolls y haters de la película y que sus críticas sean en cuanto a la calidad de la misma y no producto de campañas de desprestigio.

“Nuestro Mecanismo de clasificación ha tenido una actividad inusual en las votaciones de este título. Para preservar la fiabilidad de nuestro sistema de clasificación, se ha aplicado un cálculo de ponderación alternativo”, se puede leer en la página de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Brasil y México.

IMBD afirma que esto no significa que los usuarios no puedan calificar negativamente a la película, sino que es la forma que han encontrado para que tengan que dar su opinión luego de ver la cinta, pues aunque cualquier persona pueda votar de forma sesgada o no, no todos los votos tendrán el mismo impacto en la calificación y clasificación final.

“Aunque aceptamos y tenemos en cuenta todos los votos recibidos por los usuarios, no todos tienen el mismo impacto o peso en la clasificación final… Cuando se detecta una actividad de votación inusual, se le aplicará un cálculo de ponderación”, explica IMBD en su sitio web.

Actualmente, La Sirenita tiene una puntuación de 7/10 en IMBD, puntuación dada por la crítica especializada, y de 28 mil críticas del público 12 mil son negativas con una estrella de cinco. En otras plataformas, como Rotten Tomatoes, la opinión del público califica a la adaptación con un 95% de aprobación, sobre 100, y los críticos le otorgan una calificación del 65% sobre 100. Esto quiere decir, que aunque la película ha sido aceptada, el boicot pretende desprestigiarla.

Actores de La Sirenita 2023

Halle Bailey

Ariel: La hija menor y rebelde de Tritón es interpretada por la actriz y cantante Halle Bailey.

Jonah Hauer-King

Príncipe Eric: Es interpretado por el actor británico Jonah Hauer-King.

Melissa McCarthy

Úrsula: A esta icónica villana le dará vida la actriz de comedia Melissa McCarthy.

Daveed Diggs

Sebastián: Uno de los escuderos y personajes más carismáticos será interpretado por el actor y rapero Daveed Diggs.

Javier Bardem

Rey Tritón: El padre de Ariel será encarnado por el actor español Javier Bardem.

Jacob Tremblay