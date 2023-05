Víctor Hugo Cabrera sobre acusación de robo en su contra: “No me he robado nada”

El intérprete de 'Méndez' en la telenovela 'Hasta que la plata nos separe' se refirió a la situación a través de sus redes sociales. Foto: Instagram: victorcabrerap_

El actor Víctor Hugo Cabrera, conocido por su actuación en telenovelas como “Hasta que la plata nos separe”, “Bermúdez”, entre otras producciones, quien había sido señalado de hurto por una mujer identificada como Lorena Rovira, respondió a los señalamientos en su cuenta de Instagram.

“Mi mamá me enseño desde niño a no robar, no matar, no desearle el mal al prójimo, honrar a padre y madre, sin ser católico, ni apostólico, ni romano”, dijo el actor en un video compartido en sus redes sociales. Y agregó, “Yo soy un tipo decente y trabajador desde los siete años. Yo nunca me he robado nada”.

Cabrera dijo que la mujer que lo acusa del hurto no tiene las pruebas y que le parece irresponsable que ella haya estado con varios medios haciendo la denuncia sin saber qué pasó exactamente. El intérprete había sido acusado de hurto el pasado domingo 28 de mayo.

Rovira y el actor se había conocido el día viernes 26 de mayo, y al otro día había compartido en una discoteca junto con otras personas. La mujer dice que en cámaras de seguridad se ve cómo Cabrera sale con el bolso del lugar y lo lleva a su camioneta, y que agrega que posteriormente otra persona va al vehículo y se lleva el bolso.

¿Qué pasó con el actor Víctor Hugo Cabrera?

Víctor Hugo Cabrera se pronunció sobre la acusación a través de su cuenta de Instagram. El pasado 30 de mayo, el actor dijo que se había dirigido con su abogado a la Fiscalía de Restrepo, Meta, para saber de qué se trataba la denuncia.

El intérprete aseguró que era inocente. Lorena Rovira fue la mujer que dijo que el actor se llevó su bolso, el cual contenía 700 mil pesos en efectivo, tarjetas de crédito y otras pertenencias, cuando ella estaba bailando en una discoteca de Restrepo, Meta.

