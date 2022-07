“La Voz Kids”: la ternura en su perfecta afinación

Alejandro Santamaría, Laura Acuña, Kany García, Andrés Cepeda, Arelys Henao, Nacho e Iván Lalinde harán parte de la sexta temporada de "La Voz Kids". / Caracol Televisión Foto: RAMSES L - Ramses L

A Caracol Televisión regresa La Voz Kids, el concurso de talento musical que ha cautivado audiencias del mundo en cada una de sus ediciones. En esta oportunidad trae más batallas, nuevos entrenadores, un nuevo presentador y un gran giro en las audiciones a ciegas.

En Colombia, este concurso se creó para ser apto para todas las edades, desde niños en su versión Kids, que contó con María Liz Patiño como ganadora en la temporada anterior, hasta personas de la tercera edad con La Voz Senior, donde María Nelfi Duque ganó el concurso en su primera edición, en 2021. El cantautor colombiano Andrés Cepeda seguirá de entrenador y no es gratuito que se le conozca como un ícono en este concurso, pues Cepeda ha sido guía de los participantes desde 2012, cuando Caracol Televisión presentó este formato.

“Hoy en día más que concentrarme en ganar el concurso, quiero enfocarme en que los chicos que pasen por mi equipo la pasen muy bien, disfruten mucho y se lleven un recuerdo inolvidable de todo esto que estamos viviendo”, comenta el colombiano sobre su trayectoria y lo que les puede enseñar a sus pupilos.

Al lado de Cepeda estarán la cantautora puertorriqueña Kany García, ganadora de varios premios Grammy Latinos, quien se estrena también como entrenadora en el concurso, para brindar a los niños los conocimientos adquiridos en sus más de quince años de carrera.

“Para mí ha sido muy bonito sentir que después de quince años puedo enseñarles a ellos sobre musicalidad, la importancia de conocer un instrumento, hablarles también de lo importante que es el folclor de su país, que lo conozcan y lo canten, más allá de la música que quieran hacer”, asegura García.

Por otro lado, está Nacho, cantante, compositor y productor venezolano, ganador de varios premios internacionales de la música, quien también estará por primera vez en la silla de los entrenadores, dando la lucha junto a García y Cepeda por ser el que consiga quedarse con esa voz de ensueño.

“He tenido que trabajar en sociedad muchas veces y creo que este es el equipo con el que más he tenido conexión; nos encontramos en la misma línea. A pesar de estar en una competencia todos nos apoyamos mutuamente”, asegura el artista sobre la relación que hay entre ellos.

A la par de los entrenadores, llegan también otros artistas que ejercen su papel de asesores durante el desarrollo de la etapa de las batallas. Esta sección es la que le sigue a las audiciones a ciegas y los entrenadores tendrán que enfrentar, cada uno, a tres concursantes de sus equipos para que, en un ring de pelea, las mejores voces salgan a relucir.

En este punto, los asesores aconsejan a cada jurado para que tome la mejor decisión. Esta temporada, la cantante y compositora de música popular Arelys Henao acompañará a Kany García durante una de las etapas más difíciles del concurso.

“Ha sido bien especial, porque ella viene de un tipo de música que yo no hago, entonces cuando me llegan niños que son de música llanera, ranchera o regional, Arelys me ayuda para que en conjunto les brindemos la guía de cómo cantar y entonar cierta canción”, cuenta la puertorriqueña sobre su consejera.

Por otro lado, también se supo que quien asesorará a Cepeda será Alejandro Santamaría, intérprete de música pop que se está encaminando cada día más al estrellato. “Con Alejandro, nos conocemos de hace mucho tiempo. Hemos tenido también la oportunidad de hacer música juntos. Ahora es mi asesor y creo que es muy importante, porque da el punto de vista de alguien joven que está empezando una carrera muy exitosa”, comenta Cepeda sobre su asesor.

De parte de Nacho aún no se sabe quién pueda llegar a aconsejarlo y acompañarlo en esta etapa de las batallas. Esta temporada también contará con la participación de Laura Acuña e Iván Lalinde como los presentadores del concurso. Él, que se estrena como conductor en el formato con los más pequeños, asegura que “estar al lado del talento, la ilusión y la inocencia de los niños es maravilloso”.

Se implementó en esta temporada un nuevo botón llamado “bloqueo”, herramienta que será usada para evitar que un entrenador voltee su silla y pueda quedarse con el concursante. Sobre esta nueva regla del juego, Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión, comenta que esta novedad ya se ha implementado en otras versiones del concurso en el mundo.

“Es algo bastante simpático que, aunque termine perjudicando a quien bloquee, a la larga tendrá una consecuencia”. También sobre el éxito del programa comenta que “aunque cada una de las versiones de La Voz tiene su particularidad. En las versiones Kids y Senior tienen un punto de encuentro que es la ternura, la ingenuidad y la sabiduría, acompañadas con un exceso de talento. Esa mezcla hace que la gente se pegue al programa”.

La Voz Kids se estrenará el lunes 18 de julio a las 8:00 p.m. en el Canal Caracol.