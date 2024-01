“Quedé con $100.000 en la cuenta”: Melina Ramírez recuerda una crisis empresarial

Melina Ramírez es dueña de GOUP, un emprendimiento enfocado en la nutrición femenina. Foto: Instagram @melinaramirez90 - Instagram @melinaramirez90

Melina Ramírez, además de ser una reconocida presentadora y modelo, es también es empresaria. La caleña es dueña de “GOUP”, una marca de alimentos diseñados especialmente para mujeres, que en 2023 fue nombrada por la revista Forbes Colombia como una de las 30 promesas de los negocios en el país.

Lea: “Tuti” Vargas habló de su adicción a las drogas, la depresión y las redes sociales.

Melina Ramirez en Forbes

“Es una felicidad que no puedo explicarles. Que mi emprendimiento haya sido seleccionado por Forbes Colombia como una de las 30 promesas de los negocios 2023 me llena de fuerzas y motivación para llevar a GOUP tan lejos como sueño”, expresó Ramírez en una publicación en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la presentadora, que hizo su más reciente aparición en la novena temporada de “Yo me llamo”, contó en pódcast junto con socio, Sebastián Hernández Dugad, que emprender no ha sido tarea fácil y que su camino no siempre ha estado atravesado por el éxito.

Melina Ramírez habló sobre las dificultades que atravesó emprendiendo

“Pienso mucho en el camino duro, porque la gente no lo sabe, lo duro que fue para mí en mi momento de emprender. Lo duro que fue para mí una mala experiencia”, señaló la también modelo, de 33 años, con evidente nostalgia en su rostro.

Reglón seguido, recordó que tras una conversación con su papá entendió que debía arriesgarse por materializar su sueño. “Me senté con mi papá y él me dijo: ´¿Usted cree en su sueño?’, y yo le dije: ´sí, pá´. Puse todos mis ahorros, me quedé con $100.000 en la cuenta para recuperar GOUP, para sacar adelante mi sueño“

Lea también: Sofía Vergara en “Griselda”: “Mi hermano murió en Colombia y era parte de ese negocio”.

Y aunque reconoce lo difícil que ha sido, asegura que al ver lo que ha logrado con su negocio, la hace pensar que va por “buen camino” y que también todo es resultado de su fe. “Después de todo esto lindo que ha pasado y que Forbes te reconozca, nos hagan unas fotos y nos saquen ahí, pienso que voy por buen camino. Dios me está ayudando; Dios me está mostrando en camino, porque en un momento tuve muchísimo miedo”.

Emprendimiento de Melina Ramírez

De acuerdo con Forbes Colombia, este emprendimiento “surgió dentro de la startup de comida saludable Superfuds y tomó vida propia reuniendo a influenciadores con grandes comunidades en redes sociales para desarrollar productos que tengan un impacto transformador en sus comunidades. Ya han sacado al mercado productos como Weare, mezclas en polvo con adaptógenos y Goup, proteínas patentadas en polvo con vitamina K”, se lee en la publicación.

Más noticias de Entretenimiento Murió el músico Diego Gallardo en balacera en Ecuador La muerte del cantante se dio en medio de la ola de violencia que vive el país vecino desde el pasado domingo. Leer más Murió el músico Diego Gallardo en balacera en Ecuador Sofía Vergara se defendió de presentador que se burló de ella: esto sucedió Sofía Vergara sufrió momentos de tensión con el presentador Pablo Motos, a quien le respondió con determinación. Leer más Sofía Vergara se defendió de presentador que se burló de ella: esto sucedió

Para Melina Ramírez, uno de los pilares en su empresa emplear mujeres, además de ofrecerles un producto pensado en ellas, por eso, la mayoría de sus empleados son mujeres y madres cabeza de familia. “Esto es una marca creada por una mujer, en la que trabajan mujeres y lo que hacemos y para las mujeres”.

Le puede interesar: Priscilla: la soledad femenina.