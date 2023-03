Lionel Messi tendrá una serie animada inspirada en su vida, de esto se tratará

El delantero de Argentina y Paris Saint-Germain Lionel Messi, después de recibir el premio al Mejor Jugador de la FIFA 2022, en París. Foto: AFP - FRANCK FIFE

La popularidad del ídolo del fútbol argentino Lionel Messi continúa en ascenso. Hoy, el deportista saldrá de la cancha de juego para llegar a las pantallas a través de una nueva serie animada luego de ganar la Copa del Mundo en Catar, según anunció la empresa productora Sony Music Entertainment a través de un comunicado oficial.

La compañía estadounidense dio a conocer que su división de contenidos se asoció con ‘Leo Messi Management’, empresa encargada de todo lo concerniente a la imagen del futbolista, para hacer una serie de animación inspirada en el astro argentino en la cual niños, jóvenes y adultos de todas las edades podrán observar a Messi cuando era un niño enfrentando obstáculos mientras viaja a través de un videojuego.

“Es un privilegio para Sony Music colaborar con Lionel Messi en este proyecto para mostrar el poder y las lecciones del deporte en asociación con uno de los mejores atletas de la historia (…) Esperamos llevar esta serie conmovedora y humilde a las pantallas para audiencias de todas las edades en todo el mundo” dijo Fernando Cabral, vicepresidente ejecutivo de la organización encargada del proyecto.

Según la información, este proyecto estará dirigido al público infantil y juvenil, contará con música original de artistas y compositores internacionales de la compañía discográfica y estará disponible en inglés, español y más idiomas. Se desconoce la fecha de estreno así como la plataforma de streaming o canal de televisión que va a transmitir el anticipado show teniendo en cuenta que es La División de Contenido Premium de Sony Music, la que se encargará de la supervisión y el desarrollo de la distribución de la serie.

¿Qué motivó a Messi a participar en la serie?

En el comunicado emitido por la empresa junto a la noticia del acuerdo, el rosarino reveló que una de las razones principales para asociarse en esta producción, en calidad de co-productor, es que sus hijos son grandes amantes de las series animadas y quería realizar o participar en algo que sus pequeños amaran.

“Desde que era un niño, siempre me han gustado las series animadas y mis hijos son grandes fanáticos de los personajes animados. Poder participar en un proyecto de animación me hace feliz porque cumple uno de mis sueños. Me gustaría agradecer a Sony Music por sumarse a este proyecto y esperamos que a todos les guste el resultado, especialmente a las niñas y a los niños” expresó.

Lionel Messi: de las canchas a las pantallas

Este no es el único ni el primer proyecto televisivo en el que Messi se haya involucrado. En julio del año pasado el argentino fue una de las figuras principales de Selección Argentina: la serie, producción de Prime Video que mostró el detrás de cámaras del equipo albiceleste desde la reconstrucción del místico equipo hasta su camino a Catar 2022. En el mismo año, Netflix añadió a su catálogo la serie documental Sean Eternos: Campeones de América, que plasma el camino que los deportistas tuvieron que recorrer para lograr la Copa América 2021.

Fue en 2015 cuando el cineasta español Alex de la Iglesia realizó una producción basada en el futbolista a la que tituló como ‘Messi’. El documental trata de su vida y su carrera, usando imágenes reales y ficticias, retratando los momentos más importantes desde que tenía cuatro años.

Messi, el futbolista nacido en Rosario, Argentina, se ha convertido en un ícono e inspiración para millones de personas en todo el mundo. Hasta la fecha, es el único atleta en ganar siete balones de oro otorgados al mejor jugador, seis premios FIFA a mejor jugador del año, seis botas de oro y dos premios al mejor jugador de la copa mundial de la FIFA, además de haber ganado la Copa del Mundo en diciembre de 2022.

