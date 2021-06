“Loki” y su conexión con “Los 4 Fantásticos” y “Ant-Man 3”

Loki es la tercera serie de Marvel Studios para Disney+, que está siendo el hogar en el que la fase cuatro del UCM está dando sus primeros pasos. Pero también llegarán muchas películas, y algunas de ellas estarán marcadas por lo que vaya ocurrir en los seis capítulos de la serie protagonizada por Tom Hiddleston.

(Le recomendamos: Tom Hiddleston: “Loki es una caja de engaños”)

Y es que a Loki le ha bastado un solo episodio para presentar varios elementos, como la Agencia de Variación Temporal o los Guardianes del Tiempo que, sin duda, tendrán una gran repercusión en el futuro.

Marvel Studios' Loki | Official Trailer | Disney+

Durante la llegada de Loki a la Agencia de Variación Temporal, el villano descubre no solo lo que son los viajes en el tiempo, sino además que estos pueden tener como consecuencia la creación de universos paralelos.

(Le puede interesar: Rafael Casal: “El humor es la válvula en ‘Blindspotting’”)

Al igual que las anteriores Fases del estudio tuvieron como eje vertebrador el plan de Thanos y las Gemas del Infinito, todo apunta a que los futuros proyectos de Marvel girarán en torno al concepto del multiverso.

Doctor Strange 2: In The Multiverse Of Madness (2022) | Teaser Trailer | Marvel Studios

No es solo que todo en Loki lleve a pensar que se verá un avance de esos múltiples universos a lo largo de la serie, sino que varios proyectos que están en capilla como Spider-Man: No Way Home o Doctor Strange and the Multiverse of Madness ya han adelantado que estarán muy relacionados con realidades alternativas y universos paralelos.

(Lea también: Netflix comparte primeras imágenes de “Maya y los tres”)

Todo ello lleva a que los fans se pregunten quién será el gran villano que haga las veces de Thanos y una a los nuevos Vengadores para hacer frente a una amenaza común. El nombre que con más fuerza suena para cubrir esa posición es Kang el conquistador.

Según los cómics, este villano, cuya presencia en Ant-Man 3 ya se ha confirmado bajo el rostro de Jonathan Majors (Territorio Lovecraft), nació en el siglo XXX. Al ver que en su tiempo el mundo se había convertido en un lugar hostil, Kang luchó contra el caos hasta aniquilar la violencia en la Tierra y hacerse con el planeta entero.

(Además: “El señor de los anillos” regresará al cine con una película de anime)

Sin embargo, lo que en sus inicios era una cruzada legítima para alcanzar la paz, pronto derivó en la megalomanía, haciendo que Kang deseara doblegara toda la realidad, a través de un plan que pasaba por conquistar todas las épocas que conforman la historia.

Ant-Man and The Wasp, de Marvel Studios – Tráiler oficial

Durante sus aventuras en las viñetas, Kang utiliza el Reino Cuántico para viajar en el tiempo, lo que podría ser el punto de conexión con el microscópico héroe interpretado por Paul Rudd. Además, durante la segunda entrega de Ant-Man, los fans más avispados pudieron ver dentro de este Reino un extraño lugar que, todo apunta a que será Chronopolis, la ciudad donde se ubica la Agencia de Variación Temporal vista en Loki.

A esto cabe sumar que todas las alarmas han saltado después de que la serie protagonizada por Hiddleston presentara al personaje de Ravonna Renslayer como parte de la AVT, cuando en los cómics, dicho personaje, es la hija del Rey Carelius, una especie de lugarteniente de Kang del siglo XL.

LOS 4 FANTÁSTICOS... ¿Y DOCTOR DOOM?

Para aumentar la trama, el verdadero nombre de Kang el Conquistador no es otro que Nathaniel Richards, ya que, en los cómics, el villano es descendiente de Reed Richards, más conocido como Míster Fantástico.

Los 4 Fantásticos | Trailer Oficial 3 HD subtitulado | 2015

Si en el MCU siguieran de forma literal lo propuesto por los cómics, esto podría significar que la inclusión de Kang en las películas estaría abriendo la puerta a este equipo de superhéroes y a sus propios villanos, ya que según las viñetas, Nathaniel Richards utiliza tecnología basada en diseños del Doctor Doom para viajar en el tiempo.

Por último, Kang ha protagonizado decenas de historias en los cómics en las que, a través de viajes en el tiempo, el villano visitaba múltiples realidades paralelas, lo que se sintoniza a la perfección con el nuevo rumbo por el que la saga ha apostado.

La Fase Cuatro apenas ha comenzado a dar sus primeros pasos, por lo que aún es pronto para conocer qué será lo que finalmente usen de lo mostrado en los cómics y qué será reimaginado para las películas. Lo que sí puede afirmarse, teniendo en cuenta lo visto en las producciones que ya han sido estrenadas y con lo que se conoce sobre las que están por hacerlo, es que Marvel cuenta con una sólida base sobre la que construir el futuro de su universo.