“Los anillos de poder”: comienza una nueva era

Una escena de la serie "Los anillos de poder", la precuela de la famosa saga de "El señor de los anillos". / Cortesía Prime Video

Comenzando en una época de relativa paz, el 2 de septiembre “Los anillos de poder” de Prime Video seguirá a un elenco de personajes que se enfrentarán al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Se narrará la historia previa a los sucesos de El señor de los anillos y El hobbit, y contarán el surgimiento de grandes poderes, héroes puestos a prueba y cómo algunos reinos llegaron a la gloria mientras otros cayeron en ruinas.

Morfydd Clark, Charlie Vickers, Owain Arthur, Sophia Nomvete, Benjamin Walker, Leon Wadham, Trystan Gravelle e Ismael Cruz Córdova son parte del talento que traerá a la realidad esta fantasiosa historia de Los anillos de poder. Ciudad de México fue el epicentro para ellos presentarse en la premiere oficial de la serie de Prime Video y ver con el público los dos primeros episodios de esta nueva producción.

“La primera vez que lo vi fue bastante abrumador, para ser honesto, y J. A. Bayona es tan cinematográfico en la forma en que filma que fue mucho más hermoso de lo que podía imaginar”, comenta en entrevista Charlie Vickers, quien interpreta el papel de Halbrand, uno de los pocos humanos que hay en la historia.

En la gala del pasado 17 de agosto también se encontraba Patrick McKay, guionista y showrunner de la serie, junto a uno de los dos directores que tuvo la producción, J. A. Bayona, reconocido por dirigir El orfanato (2007), Lo imposible (2012) y Jurassic world: el reino caído (2018). Bayona, en entrevista para El Espectador, comenta que cuando pudo ver la proyección de los capítulos se dio cuenta de la ‘salvajada’ que habían creado. “Realmente fue un reto poder afrontar un universo como este para la televisión. El esfuerzo del equipo artístico y técnico fue extraordinario y verlo con el sonido, la imagen de una sala de cine y lleno de público fue realmente una gran recompensa a todo el trabajo que se hizo. Los fans parecían felices, así que eso me alegra mucho”.

Para el desarrollo de esta precuela tuvieron en cuenta el libro póstumo que se publicó a nombre de Tolkien, El silmarillion, que es un recopilatorio de sus obras y explica los inicios de la historia, siendo Los anillos de poder una breve sección que habla sobre los sucesos previos a El hobbit y El señor de los anillos; también se guiaron de los apéndices o pie de páginas donde el escritor mencionaba un poco de los orígenes de cada integrante que iba apareciendo en el transcurso de la narrativa.

“Es increíble tener la libertad de poder presentar al público personajes que no existían y que de alguna forma se mueven en paralelo a otros que ya habíamos conocido a través de los libros. Verlos en un momento muy diferente de su vida le da una perspectiva interesante”, responde Bayona sobre la creación de nuevos protagonistas. También añadió que se tuvo en cuenta la adaptación de Peter Jackson de la trilogía de El señor de los anillos, ya que el director “capturó en esencia lo que buscaba transmitir Tolkien en cada uno de sus escritos”.

¿Quiénes son los personajes en “Los anillos de poder”

Dentro de esta nueva gama diversa de nuevos protagonistas encontramos algunos nombres conocidos como el de Elrond, Galadriel y Celebrimor. Se parte de la idea de que la mayoría de lo que se presenta ahora, fueron mencionados brevemente durante la historia de El señor de los anillos para darle contexto y trasfondo a la historia. Por ejemplo, se sabía de personajes como el alto rey de Lindon Gil-Galad (Benjamin Walker), pero en esta ocasión se le dará una mirada más profunda a quién fue él y por qué fue importante en la historia.

También se profundiza en la historia del Reino de los Enanos, que se encuentra bajo el mando de la Casa Durin, con Durin IV (Owain Arthur) y su esposa la princesa Disa (Sophia Nomvete), al frente. Ella interpreta por primera vez a una mujer enana en esta franquicia: “Quiero decir, es absolutamente increíble, y no hay tanta literatura de Tolkien alrededor de las enanas, lo cual es muy necesario. Es un momento icónico, los fanáticos parecen estar tan emocionados como yo”.

Continuando con el protagonismo femenino de la saga, aparece Galadriel, interpretada por la británica Morfydd Clark; es una elfa guerrera que está en busca de venganza por la muerte de su hermano y terminar de una vez por todas la tarea que él no logró: acabar con Sauron.

“Tolkien escribió sobre muchos personajes femeninos asombrosos y participaron tanto como muchos hombres. Siento que estoy explorando algo que ya estaba ahí, pero no lo hemos visto de esta manera. Ha sido muy emocionante interpretar a un ser mágico poderoso”, comenta Clark sobre su papel y el rol femenino.

Al igual que el protagonismo de una guerrera mujer, hay otros temas coyunturales que abarca Los anillos de poder, como el tema de migraciones o discriminación. Bayona explica que una de las cosas fascinantes de los relatos de Tolkien es que él le permitía al lector tener una libre interpretación de los hechos haciendo que sus novelas sean atemporales.

Ismael Cruz Córdova es un actor puertorriqueño que, al igual que sus compañeros, cumplió un sueño de vida al trabajar en la franquicia de El señor de los anillos y también es la primera persona latina en interpretar a un elfo. “Tenía 14 años cuando salieron estas películas, mi familia era de escasos recursos, así que trabajé y ahorré dinero para comprar un reproductor de DVD y poder verla. Esta película tuvo un gran impacto en mí, quise ser un elfo cuando la vi, y la gente me decía: ‘los elfos no se parecen a ti, nunca vas a poder ser un elfo’. Eso me enseñó a entender cómo se movía la sociedad y cuando empecé con mi carrera, quise abrir nuevos espacios para que exista la inclusión y que cada persona sea quien quiera ser”. El personaje de Cruz Córdova, Arondir, es un elfo guardián muy pasional que hará todo lo posible por cuidar a su amor prohibido.

Las grabaciones se realizaron entre 2019 y 2021en Nueva Zelanda, cuyos paisajes logran pasar por los mismos fantasiosos de los que tanto escribió J.R.R. Tolkien en sus novelas. Se tiene estimado que Los anillos de poder es actualmente una de las series más costosas, con una inversión de más de 465 millones de dólares.

* La periodista viajó a México por invitación de Prime Video.