“Los juegos del hambre”: Viola Davis será la villana en su precuela

Viola Davis se une al elenco de la precuela de "Los juegos del hambre", "Balada de pájaros cantores y serpientes" donde compartirá pantalla junto a Peter Dinklage, Rachel Zegler y Tom Blyth. Foto: Cortesía: Getty Images

“Balada de pájaros cantores y serpientes” (The Ballad Of Songbirds And Snakes), la precuela de “Los juegos del hambre”, sigue sumando nombres a su reparto. El más reciente es el de la ganadora del Óscar Viola Davis, quien interpretará a Volumnia Gaul, villana de la película.

Así lo ha anunciado Lionsgate Motion Picture Group, productora de la película, en unas declaraciones que ha recogido Screen Rant. “Las películas de “Los juegos del hambre” siempre han sido aclamadas por su excepcional casting, y estamos encantados de continuar esa tradición con Viola Davis como Volumnia Gaul”, asegura Nathan Kahane, presidente de Lionsgate. “Su formidable y poderosa presencia añadirá complejidad y amenazas a esta historia”, añade.

Volumnia Gaul será la villana y directora de los juegos en “Balada de pájaros cantores y serpientes”, que tiene previsto su estreno en cines el 17 de noviembre de 2023. En la novela de Suzanne Collins en la que se basa la película, Gaul es un sádico y calculador personaje que contribuye a que el joven Coriolanus Snow se convierta en el tirano líder de Panem que muestra “Los juegos del hambre”, cuya precuela se sitúa varias décadas antes.

Viola Davis, que el 14 de octubre estrenará su nueva película, “La mujer rey”, ganó en 2017 el Óscar y el Globo de Oro a mejor actriz de reparto por su papel de Rose Maxson en “Fences”.

Davis, la intérprete afrodescendiente con mayor número de nominaciones en los premios de la Academia (el último en 2021 por “La madre del blues”), también ha encarnado recientemente a Amanda Waller en el Universo DC y a Michelle Obama en la serie “The First Lady”.

“Años antes de convertirse en el tiránico presidente de Panem, Coriolanus Snow, de 18 años, es la última esperanza de su linaje, que se desvanece, una familia que alguna vez fue orgullosa y que cayó en desgracia en un Capitolio en tiempos de posguerra. Con los X Juegos del Hambre acercándose de forma inminente, el joven Snow se alarma cuando lo nombran como mentor de Lucy Gray Baird, la niña tributo del empobrecido Distrito 12.

Además de Viola Davis como Volumnia Gaul, “Balada de pájaros cantores y serpientes” también cuenta en su elenco principal con Peter Dinklage (Casca Highbottom), Rachel Zegler (Gray Baird), Tom Blyth (Coriolanus Snow), Hunter Schafer (Tigris Snow), Laurel Marsden (Mayfair Lipp), Jason Schwartzman (Lucretius ‘Lucky’ Flickerman), Josh Andrés Rivera (Sejanus Plinth), Ashley Liao (Clemensia Dovecote) y Mackenzie Lansing (Coral).