Los secretos del “Desafío The Box” revelados por Okendo

Okendo, exparticipante del "Desafío The Box". Foto: Mauricio González A.

A través de sus redes sociales, Okendo, exparticipante del “Desafío The Box” y medallista olímpico colombiano en la disciplina de BMX, publicó un video en el que respondió las preguntas más frecuentes de sus seguidores contando varias confidencias sobre su paso por el reality, y algunos sucesos que a través de la televisión no se pudieron ver.

Entre los temas de los que habló, se refirió a los momentos más duros que pasó en el formato, cuánta plata se llevó, la lesión que tuvo y sus favoritos para ganar este año.

¿Es verdad que los participantes del “Desafío” duran varios días sin comer?

Quizá, uno de los peores castigos del “Desafio The Box” es la comida, pues como ha ocurrido a lo largo de los 18 años de historia de este reality, cuando un equipo pierde en determinada prueba, también pierde el derecho a poder comer cualquier tipo de alimento.

Para los televidentes, a pesar del largo tiempo que lleva el programa al aire, sigue siendo dudoso que los participantes realmente reciban los fuertes castigos que se ven a través de la televisión. Sin embargo, Okendo confirmó que el castigo es verdadero, pero no dura semanas como algunos creen.

“Sin comer pasábamos alrededor de 3 a 4 días, porque a veces las pruebas se alargan un poco más, entonces se vuelve el día mucho más largo. Yo la verdad pensaba que no era posible que eso sucediera, pero al final uno se acostumbra a aguantar hambre”.

¿Cuál fue el peor castigo del Desafío The Box?

Durante la presente edición del “Desafío The Box”, ha habido muchos castigos que han impactado a los televidentes, como por ejemplo el corte de cabello Maleja, o el castigo de las guillotinas para el equipo Gamma.

Frente a la pregunta de cuál fue el peor castigo en el reality, Okendo contestó que el más difícil para él fue el de cortar los troncos de los árboles. “El peor castigo para mí fue el de cortar la leña; fue muy largo y demasiado físico. Veníamos cansados de unas pruebas y al final ser tantos troncos, pues fue demasiado agotador sabiendo que teníamos muerte y no teníamos comida y todas las condiciones”.

Sin embargo, manifestó que ese momento fue una de las mejores experiencias que tuvo durante su paso por el concurso. “Fue un momento muy fuerte (…) Caracol Televisión no mostró todo, pero nosotros descansábamos, y volvíamos, descansábamos y volvíamos. Entonces fue un momento muy fuerte para todo el equipo, tratando de que el equipo estuviera bien para terminar esa prueba, y aparte teníamos muerte, entonces se volvió un momento demasiado emocional, en el que alguien se podía ir, y marcó mucho la competencia”.

Ganadores del “Desafió de Box”: ¿cuáles son los favoritos de Okendo?

Okendo también confeso cuáles son sus favoritos para ganar el “Desafío The Box 2022″. Como era de esperarse, el capitán del equipo Alpha está entre sus opciones, pero los demás nombres que mencionó causaron sorpresa.

“Mis favoritos por el lado de hombres son Ceta y Tarzán, son muy completos, y tienen cualidades muy buenas a la hora de competir en un box negro. De mujeres diría una Valkiria, y me iría también por Álexa. Son fuertes, ágiles, y se adaptan muy bien a las competencias”.

¿Cuánto dinero se ganó Okendo en “El Desafío The Box”?

Pese a que el equipo Alpha fue uno de los más ganadores al inicio del concurso, la suma de dinero que se llevó Okendo no fue muy alta, pues a raíz de un castigo, Beta les quitó el dinero que habían recolectado a lo largo de la competencia.

“Del ‘Desafío’ nos vamos con $500.000, eso fue porque al final teníamos unos recursos que Beta nos quitó en una de las penitencias que tuvimos, y ahora el equipo sigue ganando plata pero sin mí en ese caso”.

Okendo y la lesión que no se vio en televisión

En el video, Okendo también confesó que durante el desarrollo del concurso, sufrió una molestia que lo afectó en varias competencias, pero que gracias a los cuidados no pasó a mayor preocupación.

“Me dio en el codo una bursitis, las articulaciones se golpeaban cuando hacíamos arrastre bajo y se me inflamaron. Entonces cuando teníamos las pruebas de Box amarillo se me volvía a infamar, pero al final no fue nada grave y con descanso se pudo solucionar”.

Vea el video completo aquí: