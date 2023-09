Manolo Cardona y Stephanie Cayo, una pareja “swinger” en su más reciente película

Cardona y Cayo protagonizaron la película "Dime lo que quieres (de verdad)", junto con Angie Cepeda y Tony Dalton. Foto: Cortesía ViX

El actor colombiano, radicado en México, Manolo Cardona, tuvo una charla con Claro Oscuro, el formato de entrevista de la sección de entretenimiento de El Espectador. El intérprete reflexionó sobre su trabajo en frente y detrás de las cámaras, la fama y los nuevos creadores.

Además, Cardona habló de su más reciente película titulada “Dime lo que quieres (de verdad)”, que trata de dos parejas, una más conservadora y madura, y otra más liberal y joven, que práctica lo que se conoce como “swinger”, es decir es una pareja que sostiene una relación estable, pero que se permite tener relaciones sexuales con otras personas.

Del elenco de la película hace parte la colombiana Angie Cepeda, la peruana Stephanie Cayo y el mexicano Tony Dalton. Cardona, junto con su productora “11:11 FILMS & TV”, y Cayo, fueron productores de la cinta que se estrenó a través de la plataforma de streaming ViX.

¿De qué trata “Dime lo que quieres (de verdad)” y cómo llegó al proyecto?

Es mi última película. Es una comedia romántica que sigue la historia de dos parejas, una de ellas es la pareja conformada por Angie Cepeda (Emilia) y Tony Dalton (Diego), que es una pareja hiper-conservadora que lleva muchos años de casados y estaban inmersos en la rutina. Hay otra pareja, que es la que conformamos Stephanie Cayo (Betina) y yo (Tomás) una pareja hiperliberal que tiene una relación abierta e invitan a estos amigos a que conozcan este universo. Ahí empieza esta disparatada historia con situaciones increíbles y que trata este tema tabú de una manera bastante ligera. Nos pone sobre la mesa el tema “swinger”, esta práctica que tienen muchas parejas, pero también habla de algo mucho más profundo que es la amistad, la familia, el perdón, la lealtad y otros temas que nos importaban mucho tocar.

Este proyecto lo trajo Stephanie Cayo a la mesa. Ella tenía los derechos y me contactó primero para invitarme a producir la película con mi compañía. Leí el guion, ella también entró como productora y me invitó a ser parte del elenco.

Lo “swinger”: ¿Alguna vez lo ha practicado?

Nunca lo he practicado, no sé si es algo que haría, pero por lo menos esta película me ayudó a entender ese proceso. A no juzgarlo y a entender que cada quien, en sus reglas, en pareja, puede hacer lo que quiera.

Usted ha estado metido en la producción desde 2005. Entre la producción y la actuación, ¿Cuál prefiere?

La verdad es que me gusta mucho los dos roles, tanto el estar al frente de cámara como actor, como el estar detrás y crear una idea desde cero. Pasar por todos los procesos, desde la etapa de desarrollo, la producción, la preproducción y la postproducción. Estar metido en todos los procesos me encanta y después verlo en la pantalla chica o grande. Yo creo que son complementarios de repente, estoy actuando en unos proyectos, de repente solamente produzco, de repente dirijo y todo lo que tenga que ver con este universo me encanta.

¿Cuál es su opinión frente a la fidelidad? ¿Cómo entiende el concepto?

Yo creo que la gran pregunta aquí, y lo que busca la película, es que hablarnos de verdad en pareja. A no vivir relaciones de mentiras. Precisamente está la frase “Dime lo que quieres (de verdad)”, y es preguntarle a nuestras parejas qué quieres, qué sientes, en qué momento estás, cuáles son tus necesidades, pero de verdad. Pienso que al principio puede ser un poco disruptivo, hablar de verdad con tu pareja sobre cualquier cosa, no solamente sobre temas sexuales, pero cuando realmente se logra es liberador. Creo que es sano mentalmente también, muchos de los problemas de salud mental tienen que ver con no hablar las cosas, el no decirse las cosas de verdad.

¿Le ha servido la fama?

Yo creo que me jugó en contra muchos años, pero todos esos años en que me jugó en contra nunca desfallecía, siempre creí en mí, en lo que quería hacer, en la visión que tenía de empresa, de proyectos, hasta que se volvió una realidad. Hoy en día te puedo decir que somos una empresa muy establecida, con mucha credibilidad, que hacemos muchas cosas y que hacemos las cosas bien, muy metódicamente.

¿Y le gusta la fama?

No es que me guste la fama, yo creo que la fama simplemente parte de mi trabajo, porque es el reconocimiento que uno está en una pantalla. La gente lo vea a uno y tiene como esta visibilidad, unos te admiran. Pero nunca he creído nada, ni me he creído más por la fama, al contrario. Ni me he aprovechado de nada por ser famoso, simplemente considero que es una consecuencia de mi trabajo, así lo entiendo y así vivo mi vida.

¿Cómo la maneja?

La fama la manejo de la mejor forma, es decir, siempre teniendo los pies en la tierra. Nunca pensando que ese es el norte. Porque para mí el norte es trabajar, es crear, es hacer personajes, contar historias y estar activo trabajando.

Ha vivido en México por nueve años, ¿siente que se ha alejado de Colombia?

No, para nada, yo a Colombia estoy viniendo muchas veces al año. Paso aquí todas las vacaciones en diciembre, vengo mucho por trabajo, estamos haciendo cosas acá en Colombia. Es mi país, es mi alma, es mi vida, vibro y me late el corazón por Colombia. Siempre estoy haciendo cosas en pro de mi país, una de ellas es, y por eso estamos acá, este contrato de producción que firmamos con ViX y con mi empresa, donde vamos a hacer diferentes producciones, tanto de cine, como de televisión. Uno de esos segmentos es estrictamente la producción en Colombia.

¿Cuál es su opinión de la televisión colombiana actualmente?

La televisión colombiana siempre ha sido maravillosa desde que empezó. La televisión de acá siempre ha estado a la bandera liderando las grandes historias. Siempre nos han visto con mucho talento, de que se hacen las cosas bien, de grandes actores y actrices, de grandes directores, de grandes productores y de gente trabajadora y berraca. Creo que Colombia es un abanderado y seguirá liderando la región con otros países en el cine y en la televisión.

¿Y de los nuevos creadores?

Yo creo que traen ideas y talento. Ser disruptivo es importante, ser una persona fuera de la caja y pensar distinto es lo que hace grandiosas a algunas personas. Ahorita con todas las herramientas que tenemos, no solamente con el internet y con la información, con toda la tecnología a nuestra disposición, creo que solamente faltan las buenas historias y los buenos talentos para llevarlas a cabo.

De los personajes que ha interpretado, ¿cuál se le dificultó más?

Cada personaje es un periplo. Desde hacer de Jesús en “María Magdalena” hasta hacer de Rubirosa, que es el playboy del siglo XX, pasando por todos los personajes que he hecho. Cada uno tiene una complejidad distinta y tiene su preparación, su mística, su entorno. Yo lo que pienso es que cada personaje me ha llevado a ser mejor en el siguiente, poder seguir creciendo a nivel artístico y haciendo personajes completamente distintos.

