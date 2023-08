Juanes habló de su lucha contra la depresión con emotivo mensaje: “nunca es tarde”

Juanes tocando la guitarra. Foto: Getty Images

“Sentirme vulnerable me hace más fuerte”, es la frase que abre el relato repartido en tres imágenes que subió Juanes el martes 29 de agosto, en el que explica cómo hace trece años en la cima de su carrera musical padeció de un ataque nervioso que lo obligó a prestar atención a su salud mental, acción que invita a replicar a todos sus seguidores.

El autor de la célebre canción “La Camisa Negra”, Juan Esteban Aristizábal Vásquez, más conocido como Juanes, inició su carrera artística a sus 15 años en la banda Ekhymosis en la que permaneció hasta el año 1999. La banda se disolvió y Juanes decidió lanzarse como solista. No fue hasta el año 2004 que alcanzaría el estrellato con su tercer álbum “Mi Sangre” que lo convirtió en uno de los artistas colombianos más reconocidos. El disco fue ganador de tres nominaciones en los Grammy Latinos.

Fue en mayo del 2011 cuando Juanes por medio de su cuenta de Twitter (ahora X) anunció que se tomaría una pausa de su carrera artística y se dedicaría un tiempo a su familia. “Claro que no me retiro de la música, eso jamás. Solo he decidido hacer un pequeño STOP para dedicar tiempo a mi familia y a mí”, escribió en uno de sus trinos. Ese periodo es al que se refiere el cantante en la reciente publicación sobre la depresión que padece. “Hace aproximadamente 13 años sufrí uno de los golpes de mi vida. Estaba en pleno apogeo de mi carrera, cientos de conciertos, a primera vista una vida perfecta y envidiable. Pues bien, por dentro estaba destruido, desilusionado y cansado”.

En el texto no solo describe cómo se sintió durante el año que decidió pedir ayuda por su estado de salud mental, sino que también critica creencias alrededor de lo que es la felicidad y cómo se obtiene relacionándola con el éxito y las prácticas de consumo. “Pasamos toda una vida pensando que seremos felices cuando tengamos esto, que seremos felices cuando tengamos aquello, pero cuando llega ese ‘aquello’, tampoco somos felices”, -cuenta que decidió narrarle a su madre y a sus allegados cómo se encontraba mentalmente para tomar cartas en el asunto.- “Afortunadamente, nunca es tarde para hablar con alguien sobre un problema. Y eso fue lo que hice”.

Para el año 2021, el Ministerio de Salud afirmo que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Mental (2015) y estudios que se realizaron sobre el consumo de sustancias psicoactivas (estudio en población general 2013, universitaria 2016, escolar 2016) la depresión es la segunda causa de carga de enfermedad en el país. Con una creciente prevalencia de aproximadamente el 5 % de la población adulta.

Para Juanes, reconocer que tenía un problema y tomar la determinación para atenderlo lo hace sentir orgulloso. Por eso decide finalizar su testimonio con un mensaje incitando a quienes lo lean a que se atrevan a pedir ayudar si en caso de necesitarla: “Me siento orgulloso de mí por haber tomado las decisiones que tomé en el pasado para sanarme, estar cerca de mis hijos, ser mejor artista y ser humano. Tú también puedes. ¡Ánimo!”

Han pasado muchos años para poder escribir esto.



Nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos♥️🙏🏼 @fmisangre pic.twitter.com/LvyLgAZLfv — JUANES (@JUANES) August 30, 2023

Recuerde que el Ministerio de Salud y Protección Social tiene al servicio de la población líneas telefónicas de atención en salud mental a las que puede recurrir en caso de que necesite ayuda. Estos son algunos de los números de servicio territorial:

Bogotá: Línea 106

Barranquilla: Línea de la vida 339 99 99

Medellín: Línea amiga 444 44 48

Cali: Línea 106

