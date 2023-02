Marbelle besó a un participante de “La Descarga” en plena presentación

En su presentación, José Miel y Marbelle interpretaron “¿A quién le importa?”, del grupo español Alaska y Dinamara. Foto: Caracol Televisión

En el capítulo de La Descarga del 15 de febrero, el equipo Púrpura, conformada por el participante José Miel y la mentora Marbelle, realizó una presentación que para los demás y el público en el set resultó impactante.

Con vestidos brillantes, actitud seductora y coqueta y un performance que invita a hacer lo que uno quiera sin que importen los demás, ni afectarlos, José Miel y Marbelle interpretaron la canción “¿A quién le importa?” del grupo de new wave español, Alaska y Dinamara, una canción que habla sobre la libertad de las personas, como individuos, frente a un conglomerado social.

José Miel y Marbelle cerraron su espectáculo con un beso, tras el cual Marbelle aseguró que querían dejar un mensaje de “el amor es libre”.

Así fue la presentación de Marbelle y José Miel en “La Descarga”

“Hoy ha sido un día de exorcizar miedos, de exorcizar fantasmas, de recapacitar. Me encanta eso. Efectivamente, todos queremos que nos acepten, pero por donde tenemos que comenzar es por aceptarnos nosotros, y esta canción invita a eso… es un día de recapacitar, de reflexión, me encanta y yo casi me privo con ese beso”, dijo emotivamente la mentora Maía, quien posteriormente dijo que ese beso fue “a lo Madonna”.

Las opiniones y críticas de los demás mentores hacia la presentación finalizaron con Santiago Cruz, quien entre chistes y risas se dirigió a Marbelle preguntando “¿Quién fue el encargado o la encargada de la repartición de la letra, Marbelle?”, a lo que la reina de la música popular dijo “A mí me asignaron…”. Ante la respuesta, Cruz comentó “Okay, okay, okay, yo no quería decir eso, ´A mí me asignaron eso, a mí me lo asignaron´, okay. Igual nunca es tarde para cambiar, ni para recapacitar, te digo, nunca”.

Finalmente, con todo, el discurso de amor hacia uno mismo y hacia los demás, José Miel, se dirigió a donde estaban todos los mentores a darles un abrazo y un beso en la mejilla con emotividad.

