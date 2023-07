Mattelverso, la propuesta cinematográfica de Mattel luego del estreno de Barbie

Mattel no solo quiere seguir creando juguetes, sino también ideas y hábitos en sus clientes, todo un universo. Foto: Twitter @Hot_Wheels @Mattel

El Mattel Design Center es un edificio con cientos de espacios de trabajo para artistas, modelistas y gerentes de proyectos para la marca de juguetes Mattel. Alberga exhibiciones al estilo de un museo que documentan la historia y los productos emblemáticos de la compañía.

Estas exhibiciones no solo sirven de inspiración para los diseñadores de juguetes, sino que también ofrecen una inmersión en la marca, brindando un curso intensivo sobre las propiedades de Mattel destinadas a la adaptación cinematográfica. Este edificio pertenece al proyecto de inmersión en la marca y destaca las oportunidades de colaboración con talentosos artistas.

La actriz Margot Robbie, después de visitar el centro en 2018, mostró interés en protagonizar una película de Barbie y se acercó a Greta Gerwig para que escribiera el guion. Aunque Gerwig inicialmente dudó debido a sus antecedentes en películas más sutiles y emotivas como Lady Bird y Frances Ha, finalmente accedió a participar en el proyecto y visitó el Mattel Design Center.

En este punto, la película de Barbie inició en Barbie Wall of Fame, tras la experiencia e investigación de Gerwig, ingredientes pertinentes para la metacomedia que explora tanto el mundo de las muñecas Barbie como el mundo corporativo de Mattel y que está próxima a salir.

En su proceso creativo, en donde Gerwig pensó que la combinación de oficialidad y brillo rosa era cinematográfico, como se ve en el tráiler de la película, también realizó una línea de tiempo que mostró los principales eventos políticos y culturales junto con los lanzamientos importantes de las líneas de juguetes de Mattel.

Por su parte, Richard Dickson, el director de operaciones de la compañía, ha destacado la importancia de que los juguetes de Mattel reflejen la cultura pop y estén en sintonía con lo que sucede en el mundo. Para la compañía, esa es la oportunidad de evolucionar junto con los cambios en la concepción cultural de los roles de género, por ejemplo, visto incluso con Barbie, que ha pasado de ser una azafata a representar profesiones como científica con batas de laboratorio y gafas protectoras.

Dicha historia anecdótica funciona como hilo conductor a la idea del empresario Ynon Kreiz, quien asumió la dirección de Mattel en 2018, de convertir la compañía no solo en una fábrica de juguetes, sino en una de propiedad intelectual, en donde salgan producciones cinematográficas y hasta transmediales, similar a lo que ha hecho otras compañías de juguetes.

De hecho, desde hace algún tiempo y de forma desapercibida, LEGO, aparte de tener escenarios de construcción con licencias de películas y series, también tiene sus propias líneas de videojuegos y de contenido audiovisual, inspiradas tanto en esas licencias como en sets originales. HASBRO, otra gran compañía de juguetes, ha probado suerte con algunas adaptaciones digitales de sus juegos de mesa, incluso, con la película de Battleship: Batalla Naval.

La propuesta de Kreiz no es novedosa, pues no es la primera vez que Barbie tiene una película, de hecho, en un conteo rápido, hay 41 cintas en donde no solo ha encarnado diferentes profesiones, sino reinterpretado cuentos de fábulas. Por otra parte, Hot Wheels y Monster High son otros ejemplos de las líneas de juguetes de Mattel que también han tenido diferentes producciones audiovisuales, en su mayoría animadas. Incluso, la historia de He-Man y los Amos del Universo y She-ra y las Princesas del Poder han tenido sus adaptaciones cinematográficas y televisivas.

A pesar de eso, Kreiz da a entender con su propuesta que quiere continuar con dichas líneas de juguetes en series y películas en imagen real y en animación. Aunque es una especulación decir que todas estarán conectadas entre sí, creando una propuesta de “-verso”, como el Spiderverso de Sony y Marvel, sí se han revelado algunos proyectos, guiones e ideas en torno a estas producciones, de la mano de Mattel Films.

Por ahora, la productora Mattel Films anunció que el famoso programa infantil Barney y sus amigos será adaptado a un live action en la pantalla grande. Daniel Kaluuya, ganador del Óscar, será el productor y protagonista de la película, que tendrá un tono adulto, según Kevin McKeon, ejecutivo de Mattel Films.

Aunque, hace algunos años, se había mencionado la posibilidad de la película, es ahora cuando el proyecto comienza a tomar forma. McKeon explicó que aunque no será una cinta para adultos con clasificación R, abordará temáticas más maduras y presentará una perspectiva diferente del icónico dinosaurio morado. Se enfocará en la angustia milenial y los desafíos de la generación actual.

El ejecutivo también dijo que la película buscará un tono similar a las producciones de la compañía A24, conocidas por sus cintas de terror. La intención es hacer arte audaz y captar la atención del público adulto.

La cinematografía de Mattel no se detiene ahí, pues también están por confirmar películas y series sobre el Mayor Matt Mason, icónico juguete de un astronauta en la década de los noventa, las monstruosas muñecas de Monster High, Los Amos del Universo, Hot Wheels, el View-Master, la bola mágica 8, Polly Pocket, el juego de cartas UNO, y demás juguetes y líneas de la compañía.

Según Mattel, que ha sido muy insistente en este punto, las películas no tienen como objetivo impulsar las ventas de juguetes, pero, aunque esto sea cierto, no se puede hacer nada con el hecho de que la sinergia corporativa es innegable. De hecho, en nuestra nota titulada Lucas Marangón: “El arte y las corporaciones no se llevan bien”, hablamos con Lucas Marangon, ilustrador oficial de “Star Wars” para Latinoamérica, quien mencionó que sin importar si estaba bien o mal, las compañías buscan hacer dinero y que este hecho no es algo malo por sí mismo, pues sencillamente es su fin. “El propósito del arte no es mercantil, entonces para que el arte funcione, lo mercantil debe ser lo último de sus motivaciones, pero por naturaleza la motivación de una corporación es hacer dinero”.

