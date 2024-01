Director de “Argylle”: “No intenté reinventar el género, sino que le di un giro”

La cinta es protagonizada por la actriz Bryce Dallas Howard. Foto: Veacine

Argylle: Agente Secreto, una película de espías que mezcla la comedia, el drama y el suspenso, es la nueva propuesta del director Matthew Vaughn, conocido por las películas de Kingsman y Kick-Ass. La cinta tiene a la actriz Bryce Dallas Howard como la protagonista de esta historia, interpretando a Elly Conway, una escritora de novelas de espías, que de repente se ve envuelta en el mundo que solo imaginaba. Henry Cavill, Dua Lipa, el ganador del premio Óscar Sam Rockwell y John Cena hacen parte del elenco.

“Como hombre que ha ayudado a orquestar lo que la gente espera de los thrillers de espías, pensé que era hora de tomar algunos de los clichés a los que soy culpable y darles la vuelta. Durante la pandemia, pasé mucho tiempo en casa viendo películas de los 80 con mis hijos y pensé: “¡Guau, estas son películas geniales!” Eran divertidos y puro escapismo. Simplemente pensé que el mundo post-covid necesitaría algo que te hiciera sonreír y sentir como si estuvieras recibiendo un abrazo, y al mismo tiempo vivir un viaje emocionante”, explica el director de la película Matthew Vaughn, en una entrevista proporcionada por Universal Pictures a este medio.

“Mi principal motivación es simplemente contar una buena historia. Con Argylle, no intenté reinventar el género, sino que le di un giro. Siempre dirijo como si fuera un miembro de la audiencia y pienso: “¿Qué me gustaría ver o no esperar ver en esta escena?” Luego trato de hacer eso para que se sienta fresco. Por supuesto, todas las películas tienen una fórmula, pero a veces las fórmulas son demasiado obvias. Entonces pensé en cambiar algunos ingredientes”, explica el cineasta.

El director de la cinta da el ejemplo de lo que hace con la cinta en una analogía con la comida. “Cuando a alguien se le ocurrió la idea de juntar sal y caramelo. Al principio pensé que era una mala idea, pero cuando lo probé pensé que era una gran idea. Intento hacer lo mismo y equilibrar mi realización cinematográfica con algunos ingredientes inesperados, con la esperanza de que todavía sepa bien”.

¿De qué se trata “Argylle: Agente Secreto”?

“Se trata de una escritora increíblemente talentosa, Elly Conway (Interpretada por Dallas Howard), que investiga mucho sobre el mundo del espionaje. Sin darse cuenta, escribe sobre un complot de espionaje, de la misma manera que lo hicieron Frederick Forsyth y John le Carré, pero cuando lo hicieron, el mundo no era tan tecnológico y las ramificaciones no fueron tan rápidas. Elly escribió algo tan peligroso que tuvo que ocultarse rápidamente y la empuja a un mundo de espías. El mundo sobre el que escribió fue influenciado por directores como yo, donde es un poco elevado y lleno de glamour; pero cuando de repente conoce a los verdaderos espías, no hay glamour, no se intensifica: es real. Incluso se ha sentido un poco decepcionada, en cierto modo, porque el encantador espía de sus sueños, el agente Argylle (Henry Cavill), es reemplazado por el peculiar, pero encantador Aidan (Sam Rockwell)”, explica Vaughn.

La película cuenta con elenco conocido en el cine y la televisión, como es el caso de Bryan Cranston, conocido por su interpretación de Walter White en la serie Breaking Bad (2008-2013) y que fue nominado al premio Óscar como mejor actor por su actuación en Trumbo: La lista negra de Hollywood (2015). “He sido un gran admirador de Cranston desde que lo vi por primera vez en Seinfeld. Luego vi Malcolm el de en medio y Breaking Bad, y pensé: “Espera, ¿es el mismo tipo?”. Bryan es un caso raro, ya que puede hacer drama como ningún otro y también comedia como ningún otro. Creo que no hay género o personaje que no pueda interpretar”, dice el cineasta.

Asimismo, la producción tiene a la ganadora de dos Emmy, Catherine O’Hara, en el rol de la madre de Elly. “Me encantó en Mi pobre angelito y soy un chico de los 80, así que pensé que ponerla en Argylle sería un guiño a algunas de las influencias de la película. Catherine es una gran actriz y es muy divertida. Necesitaba a alguien lo suficientemente flexible como para ser serio, pero que también supiera cómo aumentar la toma con un poco de humor si era necesario. No muchos actores pueden hacer eso o lidiar con cambios de varios tonos en la misma escena”.

En Argylle también aparece el actor Samuel L. Jackson. “Pasé el mejor momento de mi vida trabajando con él en la primera película de Kingsman y he querido trabajar con él desde entonces. Entonces surgió este papel, y si tengo un papel adecuado para Samuel L. Jackson, él siempre estará en lo más alto de mi lista”, asegura el director Matthew Vaughn.

El cineasta está en la preproducción de dos películas más de la saga Kingsman, entre esas Kingsman: The Blue Blood, una continuación que verá el regreso de Taron Egerton y Colin Firth, y The King’s Man: The Traitor King, una precuela que se ubica en la Alemania nazi de 1940.