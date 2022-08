“Me recuerda a Karol G”: La niña que Nacho comparó con la bichota en “La Voz Kids” Foto: You Tube

Se siguen desarrollando las audiciones a ciegas en “La Voz Kids”, y los más pequeños no paran de cautivar a Colombia demostrando su talento musical en el diamante del reality.

En la última emisión del programa, una de las concursantes que se llevó todos los halagos fue Ana María Trujillo o “Anita” , una niña de 7años que interpretó en el escenario la canción “Tutu” de Camilo . Solo le bastaron algunos segundos para que Andrés Cepeda, Nacho y Kanny García quisieran contar con ella en sus respectivos equipos, no obstante, Kanny se quedó sin la posibilidad al ser bloqueada por el jurado venezolano.

Al terminar su presentación, como es habitual, los jurados se jugaron todas sus cartas para que la pequeña decidiera irse con cada uno de ellos. Inició Nacho, quien afirmó que la presentación de Anita le había recordado a Karol G cuando era pequeña, exaltando su presencia y puesta en escena en el escenario a pesar de su corta edad.

“Tú eres increíble. Hace un tiempo yo estaba compartiendo con los padres de Karol G y me mostraron un video de ella chiquitica cantando, y tú me recuerdas tanto ese video y esa energía que tenía ella cuando era niña, y esa convicción que tenía de que lo que quería para su vida era ser artista y hacer música, y fíjate el éxito que tiene hoy.(...) No sé qué inventarme para que escojas mi equipo, pero lo que sí te puedo decir es que eres maravillosa y daría todo lo que está en mí para que el mundo te conozca”.

Al final, Anita decidió irse con el equipo Cepeda, y el cantante colombiano afirmó que quería que la pequeña le enseñara muchas más cosas de Pasto.

El video de Karol G cantando cuando era pequeña

El año pasado a través de sus redes sociales, la cantante de reguetón Karol G compartió un video que llenó de emoción a sus millones de fanáticos, en el que se apreciaba a la paisa entonando y bailando una emblemática canción de los años 70.

“1 de Enero 1996, mi primer escenario, mi primer manager, mis primeros fans. Los sueños se cumplen ¡QUE CHIMBA!”. Esta fue la descripción que acompañó el clip, en el que Carolina tiene 4 años, está en una aparente reunión familiar , y canta y baila al ritmo de la canción “Eva María se fue” junto con su padre Guillermo Giraldo.

