Michael Oher, quien inspiró “Un sueño posible”, afirma que la trama no es real

La película "The blind side" estrenada en 2009, está basada en la historia del exfutbolista de la NFL, Michael Oher. Foto: Achivo Particular - Getty Images

El caso que inspiró un libro y la película de 2009 protagonizada por Sandra Bullock, “Un sueño posible”, que se centró en la historia de Michael Oher con la familia Tuohy hoy está siendo desafiada por su protagonista, quien afirma que la trama no es real. Oher presentó una petición ante un tribunal de Tennessee en la que asegura que el elemento central de la trama de la película fue inventado por los Tuohy para enriquecerse a costa de Oher.

Tanto el libro, escrito por Michael Lewis, como la película relatan la historia de Oher un joven afroamericano que creció en medio de la pobreza antes de ser adoptado por la familia Tuohy y convertirse en una estrella del fútbol americano. En la petición de 14 páginas, el atleta cuenta que Sean y Leigh Anne Tuohy en realidad nunca lo adoptaron y, en vez, lo engañaron para que, apenas tres meses después de cumplir 18 años, en 2004, firmara documentos que los convertían en sus tutores.

En la petición, Oher asegura que, como sus tutores, los Tuohy “pudieron firmar acuerdos que les valieron a ellos y a sus dos hijos biológicos millones de dólares, pero excluyeron a Oher de cualquiera de los ingresos”, según reporta The Guardian. Adicionalmente, afirma que la familia ganó millones en regalías por la película, que generó $300 millones de dólares en taquilla, mientras que él no recibió nada “por una historia que no habría existido si él”.

“La mentira de la adopción de Michael es una en la que los co-conservadores Leigh Anne Tuohy y Sean Tuohy se han enriquecido a expensas de su pupilo, el abajo firmante Michael Oher”, alega la petición. “Michael Oher descubrió esta mentira para su disgusto y vergüenza en febrero de 2023, cuando se enteró de que la tutela a la que accedió sobre la base de que al hacerlo lo convertiría en miembro de la familia Tuohy, de hecho no le proporcionó ninguna relación familiar con los Tuohy”.

La petición busca terminar esta tutela y, además, que se emita una orden judicial que le prohíba a los Tuohy usar su nombre y semejanza en el futuro, además de buscar compensación económica, en la forma de una parte justa de las ganancias y daños compensatorios. “Desde al menos agosto de 2004, los curadores han permitido que Michael, específicamente, y el público en general, crean que los curadores adoptaron a Michael y han utilizado esa falsedad para obtener ventajas financieras para ellos y las fundaciones que poseen o sobre las que ejercen el control“, dice la petición. “Todo el dinero hecho de esa manera debe, con toda conciencia y equidad, ser devuelto y pagado a dicho pupilo, Michael Oher”.

En la autobiografía de Oher relata que los Tuohy le explicaron en su momento que la adopción y el tutelaje eran casi idénticos. “Me explicaron que significa más o menos lo mismo que ‘padres adoptivos’, pero que las leyes se escribieron de una manera que tenía en cuenta mi edad”, escribió. A pesar de que la familia no se ha pronunciado con respecto a la petición, The Guardian reporta que en 2010 publicaron un libro titulado “In a Heartbeat: Sharing the Power of Cheerful Giving”, en el que los Tuohy afirman no haber ganado regalías por la película y que las ganancias que recibieron fueron debidamente compartidas con Oher.

El abogado de Oher, J Gerard Stranch IV, afirmó a ESPN el lunes que el atleta no examinó a cabalidad los documentos hasta su retiro de la NFL en 2016, eventualmente le fue revelado que los Tuohy nunca lo adoptaron, esto lo habría reconocido como un miembro legal de la familia y le habría dado control sobre sus finanzas, cosa que no sucede en un tutelaje. “Mike no creció con una vida familiar estable”, dijo Stranch. “Cuando la familia Tuohy le dijo a Mike que lo amaban y que querían adoptarlo, llenó un vacío que había estado con él toda su vida. Descubrir que en realidad no era adoptado, devastó a Mike y lo hirió profundamente”.

