No es un pájaro, no es un avión, es… “The Batman”

Así es, un pájaro, “Birdman”, esa fue una de las primeras ideas que dieron origen a Batman. Corrían los finales de los años 30 cuando Robert Kahn, el verdadero nombre de Bob Kane, un poco talentoso, pero ambicioso dibujante, tuvo la idea de crear un superhéroe que le hiciera contrapeso al ya famoso Superman.

El villano

Pero a quien realmente se le debe atribuir la imagen actual del hombre murciélago es a Bill Finger, compañero del colegio de Kane y quien ya había hecho sus pinitos como escritor. Él fue quien después de ver el boceto del personaje creado por Bob, un hombre rubio con un traje rojo y con alas de murciélago, basadas en el diseño de Leonardo da Vinci, se parecía más a Superman, héroe que ya era parte de la misma casa editorial Detective Comics (DC).

Finger le sugirió a Kane que Batman debería ser más oscuro e inspirar temor como lo hacía el personaje de la película Bat Whispers, de 1930, dirigida por Roland West. A Kane, sin duda alguna, le sonó la idea. Pero Finger fue más allá de participar en la apariencia del superhéroe, pues fue quien escribió la trágica historia de origen del guardián de Ciudad Gótica.

Fue así como el Batman que conocemos salió por primera vez en 1939, en el número 27 de Detective Comics. A pesar de que Finger participó en las siguientes ediciones del hombre murciélago, no recibió el reconocimiento que debía merecer, pues fue Bob Kane quien se llevó todos los aplausos. A Kane se le acusa además de haber subcontratado a dibujantes poco reconocidos, quienes dieron el look definitivo que nosotros conocemos. Por muchos, años mientras ellos se encargaban de dibujar y crear las historias, Kane recibía el dinero, porque en los créditos de los cómics de la época su firma era la única que aparecía.

Años después, tanto dibujantes como escritores, incluidos los familiares de Finger, develaron al corrupto y reclamaron sus derechos aduciendo que DC Comics se hizo durante años el de la vista gorda, pues a pesar de conocer del fraude, firmaron contratos con Kane entregándole el total control del personaje a nivel creativo y comercial, fortaleciendo así su falsa autoría. ¡Santos villanos, Batman!

Dos caras

Tuvieron que pasar 27 años desde su creación para que Batman tuviese un rostro humano en el live action, y fue en 1966 cuando una de las cadenas televisivas más grandes de Estados Unidos, ABC, lanzó el primer episodio de la icónica serie protagonizada por Adam West y Burt Ward, Batman y Robin, respectivamente. Se podría decir que este programa, lleno de exageraciones y tintes de humor, que no tenían nada que ver con el origen del oscuro superhéroe, fortaleció su imagen a escala mundial arrancando los mayores números de sintonía en diversos países. Contrario a lo que se podría pensar, la serie solo duró tres temporadas,120 capítulos y una película, que fueron suficientes para que West, a pesar de su ridículo traje y lo absurda que pudiese resultar su interpretación, se consagrara como el Batman de todos los tiempos.

Después de esa época, el Caballero Oscuro aparecería en varias series de televisión animadas producidas por Warner Brothers, pero fue hasta 1989 que regresó a la pantalla grande con Batman, dirigida por el joven genio cinematográfico de la época, Tim Burton, y protagonizada por Michael Keaton, que no acabó de convencer a los fanáticos del murciélago, pues al quitarse el traje no era la cara de Bruce Wayne que ellos esperaban. Sin embargo, quien sí se robó el show fue el gran Jack Nicholson con su interpretación del Joker, quien además la crítica consideró el verdadero protagonista de la película.

El dúo dinámico, Keaton-Burton, regresaría cuatro años después en Batman Returns, presentando a dos nuevos villanos: El Pingüino (Danny DeVito) y Gatúbela (Michelle Pfeiffer), que a pesar de las expectativas no tuvo el éxito esperado. De ahí en adelante todo se puso de cabeza para nuestro héroe alado, pues las siguientes dos películas no fueron más que fracasos, a pesar de lo rimbombante de su casting y uno de los trabajos de marketing más ambiciosos de la época. Batman Forever (1995) y Batman y Robin (1997) se hundieron como el Titanic y ni George Clooney, Val Kilmer, Nicole Kidman, Jim Carrey, Uma Thurman ni el mismísimo Arnold Schwarzenegger tuvieron la fuerza necesaria para sacarlas a flote.

El verdadero héroe

Fue Cristopher Nolan quien con su trilogía le dio a Batman el lugar que merecía, pues con sus películas nos muestra a un Caballero de la Noche más humano, tanto así, que llenó los grandes vacíos creativos que tenía el superhéroe desde sus inicios, pues nos dejó claro que detrás de todos los Batitrucos, Batimoviles, Batijets y todas las Baticosas no estaba el fiel Alfred, sino que detrás de la Baticueva se escondía todo un emporio económico encabezado por el genial Lucius Fox, interpretado por el carismático Morgan Freeman. Cambiando por completo esta parte de la historia de Batman, incluso en las series de televisión.

Pero el logro más grande de Nolan fue traer al universo cinematográfico de los héroes la interpretación más magistral de todos los tiempos: Heath Ledger, como el Joker, que lo hizo merecedor de un premio póstumo al Óscar. Por fortuna, en 2020 ,el Joker también le dio la codiciada estatuilla a Joaquin Phoenix.

El nuevo héroe

A pesar de que el Batman interpretado por Ben Affleck en Batman vs. Superman y La Liga de la Justicia le haya dado un retroceso al superhéroe y echara por la borda lo creado por Nolan, las malas noticias para los fans no se hicieron esperar... bueno por lo menos eso pensaron, al enterarse de que el nuevo Batman sería interpretado por Robert Pattinson, famoso por su participación en Crespúsculo, creyeron que no tendría lo necesario para usar el traje del enmascarado.

Pero contrario a lo que se pensaba, en esta nueva entrega el director Matt Reeves, estructuró la que puede ser una de las mejores películas del murciélago. Fueron años de producción para crear una historia mucho más oscura y realista, llevando la historia a través de un Bruce Wayne que rompe todos los estereotipos creados en sus versiones anteriores. Además, garantiza mostrarnos una sociedad de Ciudad Gótica más decadente y perversa, prometiendo sin lugar a dudas que Reeves y Robert Pattinson no solo han logrado hacer una de las mejores cintas de la historia sobre el personaje desde El caballero de la Noche, sino que podría apuntar a consolidarse también como una de las más sólidas producciones de superhéroes de todos los tiempos.