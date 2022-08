“Noticia de un secuestro”: un relato sobre la zozobra y el sinsabor de las víctimas

Cristina Umaña en su interpretación de Maruja Pachón en "Noticia de un secuestro". / Cortesía: Prime Video

Noticia de un secuestro es la adaptación de la novela homónima de Gabriel García Márquez, publicada en 1994. En un inicio, Maruja Pachón y Alberto Villamizar se acercaron al escritor para que este pudiera redactar sobre el calvario que tuvo que vivir Pachón durante sus seis meses de cautiverio.

Al ir avanzando con la historia, entendieron que para hablar sobre el relato de Maruja Pachón era necesario contar el de las otras nueve personas que fueron plagiadas al mismo tiempo por “los extraditables”, teniendo como hilo conductor la historia de la exministra de educación. Y así nació esta historia, que se presentará como serie el 12 de agosto en Prime Video.

Ambientada en una Bogotá de los años 90, esta producción condensará en seis episodios cómo fue la travesía de Maruja Pachón, Beatriz Villamizar, Diana Turbay, Marina Montoya y sus familias, al ser secuestradas por narcotraficantes como protesta al presidente César Gaviria para que derogara el tratado de extradición.

La serie fue dirigida por el chileno Andrés Wood (Violeta se fue a los cielos, Machuca) y producida por el guionista y también director Rodrigo García Barcha (The affair, Six feet under), hijo del nobel. En el elenco participan Cristina Umaña, Juan Pablo Raba y Majida Issa, y ellos fueron quienes tuvieron el desafío de representar a Maruja Pachón, Alberto Villamizar y Diana Turbay, respectivamente.

Cristina Umaña, quien ha participado en producciones de Netflix como La casa de las flores y Narcos, interpreta a Maruja Pachón, siendo un papel que anhelaba desde el primer momento que leyó la novela, ya que como actriz sería un reto asumir el rol de “una mujer como ella y todo lo que vivió”.

A pesar de los rumores de la filmación de la película de esta novela en México, que desanimó a Umaña, al final terminó llegando como “un regalo maravilloso”.

Majida Issa, reconocida por su papel de La Diabla en la telenovela Sin senos no hay paraíso, en esta ocasión encarna a la periodista Diana Turbay, quien falleció por una herida de bala durante un operativo de rescate.

“El reto no solo fue representar a Diana Turbay como periodista o como símbolo de este país, sino también lo que fue para su familia, todos tienen algo que decir acerca de ese momento de su vida”, agrega la actriz.

Por otro lado, Juan Pablo Raba –Alberto Villamizar en la serie– considera que uno de los retos más grandes de interpretar a personas de la vida real fue encontrar ese momento adecuado para saber mostrar un sentimiento.

“Cuando interpretas personajes tan ‘comunes’, en circunstancias tan extraordinarias, el reto es doble; uno puede tener la tendencia a desbordarse y pensar ‘esta emoción tuvo que ser así de fuerte’, y después cuando empiezas la ejecución, llegas a cosas que son bastante simples”.

En cuanto a la realización de Noticia de un secuestro, tanto Andrés Wood como Rodrigo García estuvieron de acuerdo con decir que al partir de algo establecido como lo fue la novela de García Márquez, les permitía tener una idea más clara hacía dónde querían encaminar la historia, evitando que esta girara en torno a los victimarios.

“Tenemos que hablar de los narcotraficantes, pero contemos cómo se van filtrando hasta afectar a un grupo de individuos (…) en el libro, y también en la serie, se le da su tamaño y posición justa al narcotráfico”, apunta Rodrigo García, productor de la serie. Se habla lo necesario para contextualizar, pero sin llegar a obsesionarse por ellos y su estilo de vida, como sí es común en otro tipo de formatos.

En 2020 el mundo se paraliza por la pandemia del covid-19, lo que en un principio dificultó al principio el rodaje, “fueron como diez semanas, creo yo, y con la preparación que hubo dos meses antes de la grabación pudimos encontrarnos bajo estrictas medidas de seguridad que lo hicieron más difícil”, comenta Andrés Wood, director de la serie.

Wood resaltó la energía humana y los paisajes que encontró al visitar Colombia, y que aunque en un principio se querían realizar las grabaciones en Medellín, pudo disfrutar de las locaciones que ofrece la sabana de Bogotá.

“Siento, al menos para un extranjero latinoamericano, que fue muy interesante ver no solo la belleza y la riqueza de la geografía, sino también la belleza humana, que también fue el objetivo, tratar de plasmar eso en los rostros de los extras, y creo que este país tiene una energía que, más allá de lo cliché, es muy fuerte y fascinante”.

Con la finalización de las grabaciones y a unos días de poder disfrutar la serie por la plataforma de Prime Video, el cast de la producción quedó muy fascinado por el resultado final. “Se siente una gran alegría, un gran orgullo de poder decir que estamos sentados entre amigos y que tuvimos una experiencia de filmación fantástica, eso va a ser siempre lo más importante para mí, el camino recorrido”, comenta Raba.

Por otro lado, Rodrigo García aseguró sentirse “reconectado” con este país durante la filmación de esta serie: “mis nexos con Colombia siempre son muy particulares, esta ocasión reúne muchas cosas, es un libro de mi padre, filmado en el país y con una historia tremenda”, agrega el también director de producciones como Últimos días en el desierto.

Sobre su relación con Wood durante el rodaje, García comentó que no quiso “ser el hijo del autor que está encima del director”, los proyectos se realizan desde el punto de vista del director, quien es la persona que fue elegida para la toma de decisiones importantes de la producción. “Ofrecía mi opinión, por supuesto, pero solo como productor”, añadió.

A partir del 12 de agosto y en más de 240 países, se estrenará Noticia de un secuestro por la plataforma de Prime Video.