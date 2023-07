Barbie se tiñe de negro, propuesta gótica para ir a ver el estreno de la película

Usuarios en redes sociales manifiestan que acudirán a la convocatoria en todos los cinemas nacionales de asistir al estreno de Barbie vestidos de negro. Foto: Tiktok @niebla

Este 20 julio se estrena Barbie, una de las películas más esperadas por la audiencia en lo que va de 2023. Desde que se anunció a Greta Gerwing cómo la persona encargada de dirigir la cinta ha ocurrido de todo para promocionarla, incluso, cosas ajenas al equipo de marketing y realizadas por personas del común, como lo ocurrido con el fenómeno mercadotécnico que puede leer en nuestra nota “Barbieheimer”: Barbie vs. Oppenheimer dos estrenos que se disputan la taquilla.

(Puede leer: La película “Sound of Freedom” abre otra guerra cultural en EE. UU., ¿por qué?)

Memes, parodias y declaraciones de los actores de la película, de su “competencia” Oppenheimer y hasta la decisión de Google de teñir de rosado el buscador al momento de escribir “Barbie” y dar “Enter” ha servido para que la película siga con la expectativa alta. Incluso, en redes sociales, varias personas sostienen que asistirán a las funciones de Barbie vistiendo ropa rosa, cómo se vio en la alfombra rosa de la premier mundial.

Más artículos sobre Cine y Tv Oppenheimer en Colombia: dónde verla, boletería y duración de la película El jueves 20 de julio se estrenará a nivel mundial la película dirigida por Christopher Nolan. Leer más Oppenheimer en Colombia: dónde verla, boletería y duración de la película Estreno de Barbie en Colombia: dónde verla, boletería y duración de la película El jueves 20 de julio se estrenará a nivel mundial la película de “Barbie”, cinta dirigida por Greta Gerwig. Leer más Estreno de Barbie en Colombia: dónde verla, boletería y duración de la película

El negro es el nuevo rosa

Ante estas declaraciones, un grupo de jóvenes, al menos en Colombia, han querido “desafiar” el status quo de la vestimenta para ir a ver el estreno de Barbie este 20 de julio, sosteniendo que asistirán de negro.

“Esto nace desde los propios fanáticos de la película, quienes dicen que solo se puede ir a verla usando ropa rosada y los memes de la comunidad gótica, que mencionan que solo tenemos ropa negra”, explica Niebla Áspera, como le gusta ser llamado. Un chico de 22 años que pertenece a la subcultura gótica en Zipaquirá y Bogotá. Modelo, bajista y músico de sesión, él, en sus redes sociales, ha empezado la campaña #Barbiesetiñedenegro, en donde invita a todas las personas góticas y no góticas ir con la mejor pinta oscura.

No importa si la estética de los asistentes es candy/ pastelgotico, steampunk, victoriano, lolita o gothbrillante, lo importante es llegar a las funciones de negro y disfrutar la película.

“Sería interesante ver el contraste. Barbie, siendo tierna, bonita, toda rosa, súper “cute” contrastando con nosotros, el horror, el gore y el morbo con el que la gente nos asocia. Ver la reacción de la gente será divertido, sobre todo cuando vean a la chica con máscara de látex, el ´man´que parece vampiro y el otro que parece salido del purgatorio en la función de cualquier cinema”, sostiene Niebla Áspera.

(Puede leer: Jesús de Nazaret y su censura en el anime Record of Ragnarok)

Si se quiere entrar a revisar un poco del nacimiento de la subcultura gótica, fuera del sentido arte correspondiente al romanticismo, y se extrapola a la construcción de lo gótico como una estética juvenil y musical, que no deja de ser en sí una expresión de arte, no sería raro que esto no ocurriera.

Tomando como punto de partida el libro “Goth: Identity, Style, and Subculture” del sociólogo británico, Paul Hodkinson, conocido por su trabajo en el campo de los estudios de juventud y contraculturas, se puede entender a los y las góticas, como una población que en contra de la manipulación del consumismo y las tendencias deciden empezar sus propios espacios sociales sin la presión de la sociedad “común”. En este caso, al ver que se tiene una tendencia de vestir de cierta forma para ir a ver una película, se propone, bajo una gran comunidad, asistir de otra forma para contrarrestar eso establecido.

“La publicidad de la película dice ´La sala de cine se va a teñir de ros con el estreno de Barbie...´. Yo digo ´vamos a ir puro gótico y la vamos a teñir de negro´”. Afirma Niebla Áspera, quien también manifiesta que muchas personas en sus redes sociales lo han apoyado ante dicha convocatoria informal. También, aclara que no es una forma de sabotaje, sino una forma diferente de ir a disfrutar de la cinta.

“Hice unas publicaciones en redes sociales y se hicieron virales. Inicialmente, solo iba a ir con un grupo de amigos, hasta que en los comentarios las personas afirmaban, incluso sin ser góticos, que irían de negro. Todo empezó como algo ´tranqui´. Hasta personas en otros países manifestaron su compromiso con esta propuesta”.

Finalmente, Niebla hace una invitación a que las personas vayan a disfrutar la película como quieran, sin molestar ni incomodar a nadie. Sin juzgar o permitir que otros juzguen, porque finalmente “Barbie dice ´Se lo que quieras ser´ y yo quiero ser un gótico viendo Barbie”.

(Puede leer: “Barbieheimer”: Barbie vs. Oppenheimer dos estrenos que se disputan la taquilla)