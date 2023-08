¿Qué es LOL Colombia? El reality que entregará hasta $200 millones al ganador

El programa cuenta con la presencia de 10 comediantes del país. Foto: Amazon Prime Video

Prime Video estrenó el pasado viernes 11 de agosto su nuevo programa de reality concurso llamado ‘LOL Colombia’. Allí reúne a 10 comediantes de los comediantes más reconocidos del país. El presentador del show es el actor Jorge Enrique Abello, recordado, entre otras cosas, por su papel en “Yo soy Betty, la fea” y más recientemente por su aparición en ‘Ana de Nadie’.

El formato del programa está basado en la versión desarrollada por el comediante japonés Hitoshi Matsumoto, llamada ‘Documental’ y que también se encuentra en Prime Video.

A Abello lo acompañan 10 comediantes colombianos, de los cuales solo uno podrá llevarse el gran premio de $200 millones, entre ellos están, Camilo Sánchez, Cony Camelo, Diana Belmonte, Pedro Antonio González ‘Don Jediondo’, Armando Ortiz Vera ‘El Mindo’, Gerly Hassam Gómez, Jonathan Gato, Karen Sevillano y Omar Murillo.

El reality ya estrenó su primeros dos episodios y la forma del concurso consiste que en los comediantes harán reír a sus compañeros, a medida que los participantes se vayan riendo también comenzarán a salir del programa.

¿Qué significa LOL Colombia?

La palabra ‘LOL’ viene primero de las siglas en inglés que quiren decir “laughing out loud” o “laugh out loud”, y que en español se traduce a “reír a carcajadas” o “reírse en voz alta”. Sin embargo, para el programa decidieron cambiarlo y colocarle “Last One Laughing”, que se traduce en el último en reírse, objetivo principal del concurso.

¿Cómo será el concurso de LOL Colombia?

El concurso del programa consiste en que a través de diferentes actividades los participantes tratarán de hacer reír a sus compañeros. El presentador, Jorge Enrique Abello, estará atento a quienes suelten una risa y uno a uno irán siendo eliminados.

El ganador será el último que se ría y obtendrá un premio de 200 millones de pesos, así como el trofeo de LOL Colombia. La recompensa podrá ser enviada a la fundación que el concursante elija. El programa fue grabado a lo largo de seis horas en un mismo lugar..

