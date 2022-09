“She-Hulk”: ¿qué dice Tim Roth sobre la esencia de Abominación, su personaje?

Tim Roth en su interpretación de Emil Blonsky o Abominación en "She Hulk". Foto: Europa Press - Cortesía: Marvel

“She-Hulk: Abogada de Héroes”, la nueva serie de Marvel, está rescatando a no pocos personajes del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) para pequeñas apariciones en sus episodios. Y uno de esos personajes es el de Emil Blonsky, también conocido como Abominación.

Tras ser el villano en la cinta de 2008 “El increíble Hulk”, Blonsky volvió a Marvel el pasado 2021 con un breve cameo en “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”. Ahora, con “She-Hulk: Abogada de Héroes”, explica su fugaz aparición y promete estar arrepentido por los crímenes cometidos.

Tras su primer encuentro en el capítulo anterior, en el tercer episodio de la serie, Jennifer Walters ejerce como su abogada para demostrar que Blonsky ha cambiado, es pacífico y perfectamente capaz de controlar sus transformaciones en Abominación. Después de un tenso juicio en el que participa como testigo hasta Wong, el Hechicero Supremo, el exvillano queda en libertad.

Uno de los puntos clave es el momento en el que Wong asegura que le ofreció la libertad después de sacarlo de prisión para enfrentarse a él en un torneo de peleas ilegales (la escena que aparece en Shang-Chi), pero Blonsky prefirió volver para cumplir con su condena, dando así a entender que está plenamente reformado y arrepentido. Sin embargo, en una entrevista reciente, su actor Tim Roth ha sembrado la duda de nuevo.

Pero, incluso, el actor que le da vida al personaje duda de Abominación. Y es que el intérprete no ve tan claro que alguien que fue tan malvado haya podido recuperar totalmente la cordura y pasarse al bando de los buenos.

“El concepto es que ha estado aislado en un sistema penitenciario de alta seguridad, en el que puedes contener a un monstruo durante mucho tiempo”, comienza Roth, “y parece haber cambiado a lo largo de esta historia. Pero no sé en qué, porque no lo he visto. Así que no sé qué se han guardado y qué no, porque improvisamos mucho. Pero ¿de verdad ha cambiado? Ya veremos”.

Con estas declaraciones, el actor deja abierta la puerta a que Abominación pueda mostrarse de nuevo como el villano que el público conocía pese a su drástico giro en “She-Hulk: Abogada de Héroes”. Un movimiento que sería lógico si se tiene en cuenta su personalidad en los cómics, donde es uno de los grandes enemigos de las historias de Hulk.

Además, su participación en la película “Thunderbolts” es uno de los grandes rumores que rodean al proyecto. La cinta contará con un equipo de villanos y antihéroes como, presumiblemente, el Barón Zemo, Yelena Belova y John Walker. Todos ellos arrastran un pasado oscuro y objetivos no demasiado altruistas. Por tanto, no sería de extrañar que Abominación se uniese a ellos, sean cuales sean sus verdaderas intenciones.