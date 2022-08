“She-Hulk”: ¿qué lugar ocupa la serie dentro de la cronología de Marvel?

Mark Ruffalo y Jennifer Walters en sus roles estelares en la serie "She-Hulk", de Marvel para Disney+. Foto: Cortesía: Marvel

“She-Hulk: Abogada Hulka” será la última serie del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) dentro de la Fase 4 de la saga. El debut de Jennifer Walters en la franquicia es uno de los más esperados, además de venir acompañada con el regreso del Hulk de Mark Ruffalo o la Abominación de Tim Roth.

Convertida en la Ally McBeal de los superhéroes, los fans tienen una incógnita sobre la prima de Bruce Banner, ¿dónde estará situada la serie dentro de la cronología Marvel?

Serie en clave de comedia, los episodios de “Hulka” tendrán 30 minutos de duración, lo que la convierte en la primera ficción del UCM en estar más cerca del formato de las sitcoms que de las series dramáticas, pues producciones como “Bruja Escarlata y Visión” o “Ms. Marvel” tenían capítulos de 50 o 60 minutos de metraje.

Entre las muchas incógnitas que hay sobre la serie que llegará a Disney+ el 18 de agosto; solamente se sabe que “Hulka” tendrá un conflicto de intereses, pues deberá defender como abogada a Emil Blonsky, también conocido como Abominación, el villano que intentó matar a su primo en “El Increíble Hulk”, está en qué momento cronológico se encuentra dentro de la Fase 4.

Los avances muestran que Hulk está con plenas facultades, lo que hace intuir que “She-Hulk” está ambientada bastante tiempo después de “Vengadores: Endgame” ¿El motivo? El gigante verde tuvo una dolorosa lesión en el brazo tras empuñar el Guantelete del Infinito. En la serie de Disney+, Bruce Banner aparece completamente recuperado.

Se estima que ha pasado mucho tiempo tras “Endgame” por otro motivo, montar un bufete de abogados no se consigue de la noche a la mañana, especialmente para casos centrados en superhumanos. Eso quiere decir que la sociedad tiene completamente integradas a las personas con poderes.

El paso del tiempo es ya un factor esencial dentro del UCM, especialmente en esta Fase 4, donde se ha mostrado que a los Vengadores se les venera, hasta el punto de Tener una Comic-Con centrados solamente en ellos, tal y como pudo verse en “Ms. Marvel”.

Otro dato que debe tomarse en cuenta es que, aparentemente, lo que sucede en “Abogada Hulka” no parece estar afectado por lo desatado en “Spider-Man: No Way Home”, lo que significa que el concepto de multiverso puede que no se aborde.

Dado que en “She-Hulk” aparecerán tanto Daredevil como Wong, se intuye que puede que esté en la misma línea de tiempo que “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos”, dado que Wong es el Hechicero Supremo y no parece estar afectado por lo sucedido en “Doctor Strange en el multiverso de la locura”.

De momento, tocará esperar al 18 de agosto para saber dónde encaja “Hulka” en la cronología del UCM. A nivel general, será la penúltima parada de la Fase 4, la cual finalizará con el estreno en cines de “Black Panther: Wakanda Forever”, que llegará a salas comerciales el 11 de noviembre.