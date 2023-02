South Park emitió episodio burlándose de Meghan y Harry y así respondieron ellos

El capítulo haciendo referencia a la pareja se emitió el pasado 15 de febrero. Foto: Sascha Steinbach / MTV Entertainment Studios

La pareja, el Príncipe Harry y la duquesa de Sussex, Meghan, quienes desde 2020 dejaron atrás sus deberes reales, fueron representados en el más reciente capítulo de la serie animada “South Park”. El episodio titulado en inglés “The World-Wide Privacy Tour”, que quiere decir la gira mundial de privacidad, se emitió en Estados Unidos el pasado miércoles 15 de febrero. En la historia, un príncipe y su esposa, que claramente hacen referencia a la pareja, comienzan un viaje alrededor del mundo pidiendo privacidad, pero al mismo tiempo continúan llamando la atención de todos.

El príncipe y la princesa de Canadá, como también es referida la pareja, se muda en la serie justo al frente de la casa de uno de los protagonistas de la serie, donde continúan interactuando con los demás personajes del pueblo ficticio. Un comentarista del canal de televisión Fox News, aseguró que los duques de Sussex estaban revisando con su equipo legal para comenzar acciones de este tipo en contra de Matt Stone y Trey Parker, creadores de “South Park”. Un portavoz de la pareja negó las afirmaciones.

De acuerdo al medio británico The Guardian, el portavoz de los duques de Sussex aseguró que las indicaciones de que la pareja tomaría acciones legales en contra de la serie animada estaban “sin fundamento”, además, dijo que los reportes de que Meghan y Harry estaban furiosos por el episodio no eran precisos como dijeron diversos medios alrededor del mundo. No hay alusiones a que la pareja emprenda acciones legales.

¿Cómo aparecen Harry y Meghan en “South Park”?

El episodio tiene diversas referencias de la pareja con los personajes presentados. Además de las claras similitudes en la apariencia física y vestimenta del príncipe de Canadá y su esposa, existen otros indicadores que hacen obvia la burla. En la serie el príncipe también publicó un libro al igual que Harry, solo que este se titula “Waaagh” en vez de “Spare”. También en un momento la llamada princesa de Canadá dice “¡Él me victimizó! Es porque soy una mujer étnica”, haciendo referencia que la madre de Meghan Markle es afroamericana.

Los creadores de la serie quisieron hacer una crítica de la pareja, mostrando cómo, al tiempo que piden mayor privacidad para su vida, continúan realizando acciones que pueden demostrar que quieren seguir figurando en los medios. La serie documental “Harry & Meghan” estrenada en Netflix en diciembre pasado y el libro publicado por Harry fueron insumos para “South Park”, que en diversas ocasiones ha llevado a personajes públicos a aparecer en el show. Otras representaciones de conocidos en la serie han sido de personas como Bill Gates, Tom Cruise, Kanye West e incluso el Papa Benedicto XVI.

