A Mariana Gómez le pidieron en su primer casting que se operara si quería actuar

Mariana Gómez protagonizó la novela de "Arelys Henao: canto para no llorar". Foto: Instagram @marianagomez

La actriz colombiana Mariana Gómez, quien ha hecho parte del reparto de varias novelas como “Arelys Henao: canto para no llorar”, “Enfermeras”, “La ley del corazón”, “La reina del flow”, entre otras, contó en sus redes sociales lo que le tocó vivir durante su primer casting como actriz en Colombia. En el video que titula: ”me bajaron la autoestima al piso a los 15 años”, Gómez relata lo que le dijeron en ese proceso.

“Les voy a contar la vez que fui a una productora muy famosa colombiana a mis 15 años, con un mánager que yo tenía en esa época y salí llorando porque me dijeron que, básicamente, era absolutamente inmunda para ser actriz”, inició contando Mariana.

“Cuando tenía 15 años, ya llevaba 5 años de carrera musical y tenía un mánager de mi proyecto musical, que estaba tratando de darme más a conocer para que yo actuara en algún programa en ese momento. En ese momento mi pasión todavía no era la actuación, eso llegó más adelante. Pero, él veía que tenía potencial para actuar y me llevó a una productora muy famosa y me encontré con el jefe de casting de allá, estaba con la única ropa que tenía, no me sabía vestir muy bien y era una niña de 15 años que no se sabía maquillar ni peinar”.

Lo que dijo la actriz Mariana Gómez en su Instagram

Pese al trato, Gómez siguió hablando de su recorrido en la música, pero la respuesta del que era el jefe de casting la destrozó. “Él básicamente me dijo que si yo quería algún día hacer un casting para su productora, tenía que volver con tetas, más delgada y que me tenía que operar una que otra cosita porque le parecía que yo no tenía el look de la actriz en televisión.

Según la actriz, ese jefe de casting le prometió que una vez se hiciera esas operaciones, le iba a presentar al actor mecicano José Christian Chávez Garza. “Él ahorita tiene una novia colombiana que no me cae muy bien, pero tu puedes ser perfecta para él. (...) Salí destruida, llorando, gracias a Dios, nunca me operé ni nada de lo que él me dijo que me hiciera”. (También puede leer: Catalina Aristizábal desmintió rumores sobre supuesto romance de Lucas Jaramillo)

¿Cuántos años tiene Mariana Gómez?

Mariana nació en Medellín el 3 de mayo de 1992, tiene actualmente 30 años. Su participación en las producciones televisivas en Colombia ha sido desde 2012 y ha estado en novelas y películas producidas en Colombia y en el exterior.

El testimonio de la actriz no es sui géneris en la industria del entreteniendo en Colombia ni el mundo.

La actriz mexicana Kate del Castillo contó recientemente que en sus inicios le pidieron operarse por no cumplir estándares de belleza que se exigen en televisión. “Siempre quise ser diferente a todas, no igual a todas, yo sé que tengo una nariz grande, no una nariz perfecta, que me quisieron operar todo el tiempo, o sea, siempre me quisieron cambiar y yo nunca me dejé porque nunca creí en eso. Dije ‘esto es lo que hay’”, expresó.

‘La actriz Lea Michele contó algo similar en entrevista con la revista “Town & Country’” “La gente me decía que me operara la nariz, que no era lo suficientemente bonita para el cine y la televisión”. Nunca consideré alterar mi aspecto. Creo que, para los cuerpos de todos, es nuestra elección. Si es algo que había estado pensando durante un tiempo, podría haber sido así. Pero estoy muy agradecida de tener una madre y un padre increíbles, que realmente me han inculcado una gran base de fortaleza y de ser fiel a mí misma”.