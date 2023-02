Iván Lalinde reveló por qué no tiene hijos: “no me tocó”

Iván Lalinde ha sido presentador de programas como "La Voz", "El precio es correcto" y actualmente de "Día a día". Foto: Instagram @ivanlalindeg

Iván Lalinde, quien en los últimos meses ha pasado por momentos difíciles después de la pérdida de su mamá, fallecida el pasado mes de diciembre, decidió ampliar detalles de lo que conocían sus seguidores sobre su vida privada en el programa “Diario de una mamá”, un espacio virtual creado por Carolina Cruz, en el que se habla de los retos de la maternidad y cómo distintas personalidades de la farándula colombiana se han enfrentado a la llegada de sus hijos a su vida.

Fue en este formato en el que Lalinde confirmó que aunque tener hijos era parte de sus planes de vida y ante los intentos fallidos de adoptar un hijo, la llegada de los 40 fue una de las razones para desistir de la idea de tener un hijo.

La respuesta de Iván Lalinde sobre tener hijos

”¿En algún momento pensaste en ser papá?”, preguntó inicialmente Carolina Cruz, a lo que Lalinde respondió: “Sí, era un plan de mi vida, era un súper plan de mi vida y hasta llené formularios para adopción. En esa época una gran amiga mía e incluso César Escola habían adoptado a sus hijos y yo les pregunté”.

Ese proceso, según cuenta el presentador, no concluyó positivamente, ya que aunque se contactó con la fundación en la que podía hacer el proceso de adopción de un niño, había algo más fuerte que lo detenía: encontrar pareja.

“Yo no podía ser egoísta. Primero lo quise tener, pero no fue. Segundo, dije ‘voy a adoptar’ y dije, pero adoptar un hijo solo, o sea, criar un hijo es una responsabilidad muy grande y esto no es de trabajo solo y pues no encontré pareja para eso”.

Fue allí cuando la crisis de la edad, un término que se usa para describir un periodo de cuestionamiento personal, lo afectó después de que cerró la puerta de la paternidad. “Y llegué a los 41 y dije ‘ya no fue’, ‘no me tocó' y me dio duro, no te voy a decir mentiras. De los 40 a los 43 me dio duro porque tuve que decir ‘no tuve hijos en esta vida’”.

A pesar de que Iván Lalinde no tuvo hijos, afirma que hubiera sido un excelente papá, como él se describe, “histérico, cansón y cantaletoso, pero también hubiera sido un partner muy chévere de mis hijos” y que su papel paternal lo pudo transmitir a sus padres en los últimos días de su vida cuidando y estando a cargo de ellos.

¿Cuántos años tiene Iván Lalinde?

Lalinde es un presentador y periodista colombiano nacido de la ciudad de Medellín el 3 de marzo de 1978. Va a cumplir 45 años años. Ha estado activo por casi dos décadas en la televisión colombiana y ha presentado más de siete programas a nivel nacional.