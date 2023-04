Suzum, el anime inspirado en un terremoto en Japón y que ahora seduce a occidente

Suzume es la creación más reciente del director Makoto Shinkai y se encuentra dentro del TOP 5 de las mejores películas anime en todo el mundo. Foto: Twitter @suzume_tojimari

Suzume No Tojimari es una película anime producida por Koichiro Ito y Genki Kawamura, animada por la casa CoMix Wave Film y dirigida por Makoto Shinkai, conocido por sus otras películas como 5 Centímetros por Segundo, El Tiempo Contigo y Your Name.

A pesar de que esta película se estrenó en noviembre del año pasado en Japón, su llegada a Colombia no fue hasta el 20 de abril junto a Sony Pictures. Suzume ha logrado cifras y opiniones poco recurrentes en esta clase de animación asiática, pues se ha ubicado en el puesto número cuatro entre las películas anime más taquilleras, superando al One Piece: Film Red, película perteneciente al mundo ficticio de Eiichiro Oda, One Piece.

Luego de 20 años, es la primera película de animación anime en participar en un festival, en este caso, del Festival Internacional de Berlín, Berlinade. Desde su estreno el año pasado, ha recaudado más de $US 200 millones.

“No puedo agradecer lo suficiente a los miembros de nuestro equipo por su talento y perseverancia sin precedentes durante la producción de la película. En nombre de todo el equipo, también me gustaría dar las gracias a todos los fans que nos han animado, haciendo posible ‘Suzume’”, Comentó Makoto Shinkai.

Esta película, al tratarse de un viaje desde un punto A hasta un punto B, mismo en el que se desarrolla toda la historia, se considera como un road trip, lleno de paisajes maravillosos, personajes esporádicos, criaturas fantásticas, protagonistas con un excelente trasfondo y… una silla con tres patas.

En resumen, Suzume es la historia narrativa de acción y aventura de una chica colegiala de 17 años que conoce a un joven universitario misterioso que viaja por todo Japón cerrando puertas místicas que conectan al mundo humano con un mundo espiritual, evitando que se destruyan.

A su vez, esta película refleja el cine catástrofe de Makoto Shinkai, quien en todas sus películas muestra a sus personajes tratando de evitar una catástrofe en el lugar donde viven, en esta oportunidad, encontró inspiración en el terremoto que azotó Japón en 2011, mismo desastre natural que se ve impregnado en Suzume.

A pesar de que se tiene el concepto de que al ser una película de animación es para un público infantil, esta película, como muchas otras, no lo es. En esta se abordan temas como los infantes que perdieron a sus padres en accidentes, el miedo al futuro, el sacrificio y el concepto de amor, explorado de formas no románticas, incluso, la película finaliza con un sin sabor, para nada malo, sino necesario, alejado de un “final feliz”.

Top 10 de las películas anime más taquilleras en todo el mundo