“The Boys”, la otra cara de los superhéroes

"The Boys" está ambientada en un universo en el que los individuos superpoderosos son reconocidos como héroes y trabajan para Vought International. / Cortesía

No, The Boys no es la típica historia de superhéroes “perfectos”, que buscan hacer el bien y que la sociedad tiene en un pedestal. La serie de Prime Video, que llega al final de su tercera temporada con un capítulo repleto de nostalgia, confrontación y, por supuesto, mucha sangre, aborda a estos personajes con poderes de una manera completamente distinta y pone en la cuerda floja esa supuesta “perfección” que los ha perseguido por años en miles de producciones.

Le puede interesar: Johnny Depp trabajará en un nuevo proyecto relacionado con Netflix

Esta vez, Eric Kripke, creador de la serie, quiso basarse en el cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson que sigue a dos grupos: “Los Siete”, superhéroes que trabajan para la poderosa corporación Vought International y ante los ojos de la sociedad son quienes “hacen justicia”, pero en la vida real son seres egoístas, corruptos y arrogantes; y por otro lado “The Boys”, liderados por Billy Butcher, interpretado por el actor Karl Urban, quien detesta a todas las personas con superpoderes, pero en especial a “Los Siete”, que están liderados por Homelander, un superhéroe violento y narcisista.

Los personajes, ¿traumados?

Según Kripke, el proceso de creación de cada personaje fue en el que el equipo gastó más tiempo y energía. “Tenemos un grupo maravilloso de actores que entendieron a la perfección la psique y las características de cada personaje; por ejemplo, Butcher está traumatizado y Homelander puede llegar a ser muy bizarro, pero a la vez vulnerable. En este proceso exploramos tanto las debilidades de cada uno como sus motivaciones”, reveló en entrevista con El Espectador.

Y es que cada grupo está conformado por personajes con diferentes habilidades, en el caso de “Los Siete”, los espectadores conocieron a Starlight, una joven superheroína que posee la habilidad de emitir rayos de luz a través de sus manos. Ella tiene claro que quiere ayudar a personas inocentes, y es por eso que en ocasiones se cuestiona su lealtad hacia el grupo. Queen Maeve es otra de las integrantes, una veterana que tiene superfuerza, pero sufre de agotamiento y estrés. A-Train, The Deep, Soldier Boy, Crimson Countess y Stormfront son otros de los miembros de este grupo de superhéroes, que a la vez son antagonistas.

Le puede interesar: Apple Tv+ anuncia el elenco oficial de la serie “Lady in the Lake”

Por otro lado, “The Boys” está conformado por Hughie Campbell, un miembro civil de The Boys que se une a los vigilantes después de que su novia Robin fuese asesinada accidentalmente por A-Train… y Mother Milk, segundo al mando del grupo, responsable de organizar y planificar las operaciones de los vigilantes. El poder femenino del grupo está en manos de Kimiko Miyashiro, una miembro muda y salvaje con superfuerza y curación regenerativa.

Más allá de lo explícito

Desde la primera temporada, The Boys ha sido una serie sangrienta, pero a la vez divertida y entretenida. Presentando a un grupo de superhéroes que realmente son un negocio lucrativo para el gobierno, que busca que sean parte del ejército de los Estados Unidos, la serie también muestra problemáticas sociales como la corrupción, el abuso sexual y la violencia, partiendo desde la ciencia ficción. Otro de los factores que Kripke quiso mostrar fue el rotundo error de la idealización hacia seres que se muestran al mundo como “perfectos”, pero terminan siendo todo lo contrario, y eso se ve a lo largo de las tres temporadas.

Para Urban, quien interpreta a Billy, la evolución que ha tenido este personaje desde el estreno de la serie, en 2019, hasta el último capítulo de la tercera temporada ha sido enorme. “Al principio siento que Billy hacía lo que hacía porque estaba muy perturbado con lo que le pasó antes, era su manera de vengarse de Homelander por haber matado a su esposa Becca”, comenta y agrega que, conforme avanza la serie, su prioridad se vuelve el bienestar de todos lo de su equipo luego de enterarse de la cruda realidad.

“Spoilers”

La tercera temporada de The Boys deja ver los verdaderos colores y destapa las intenciones detrás de varios de sus personajes, pues luego de la muerte de Black Noir, otro integrante de “Los Siete”, y de la llamada que Soldier Boy hizo a Homelander contándole que fue él quien donó el esperma que la compañía Vought usó para crearlo, es decir, que él es su padre biológico, simplemente pierde la cabeza.

Le puede interesar: Taika Waititi: “El mayor reto de Thor será encontrarse a sí mismo”

Para Jensen Ackles, quien interpreta a Soldier Boy, la escena del enfrentamiento entre él, Homelander y su hijo fue una de las más divertidas de hacer, teniendo en cuenta que su personaje fue incluido a principios de la tercera temporada y que antes de unirse al elenco era fanático de la serie… él ya sabía con quién estaba lidiando.

“Aunque la serie está inspirada en el cómic, no es tan gráfica y explícita, aunque no parezca… hay cosas que ni en un millón de años se mostrarían en televisión. Cuando leí el libreto del primer capítulo y vi todo lo que mi personaje hacía, me di cuenta de que esta no era una serie como cualquier otra, y aunque no he leído los cómics, vi la primera temporada y me convertí en fan”, revela el actor, quien representa a un héroe veterano que en su juventud ayudó a que el bien triunfara sobre el mal durante la Segunda Guerra Mundial.

Otra de las escenas épicas del último capítulo, cuyo estreno se realizó en São Paulo (Brasil), muestra a Kimiko Miyashiro siendo más violenta que nunca con “Maniac” de fondo, moliendo a golpes a uno de los personajes. “Recuerdo que cuando estábamos grabando esa escena me pasó algo muy curioso… eran muchos golpes y yo simplemente me dejé llevar por el momento, soy muda en la serie, pero la adrenalina me llevó a soltar un grito desgarrador que no se editó, lo dejaron, pero fue un impulso, simplemente pasó”, comentó la actriz Karen Fukuhara.

El último capítulo de la serie, que ha sido famosa y controversial por presentar escenas con penes gigantes que explotan, e incluso una orgía descomunal, ya está disponible en Prime Video… pero The Boys no termina ahí, pues dentro de poco empezarán las grabaciones de la cuarta entrega, que aún no tiene fecha de estreno.

La periodista viajó a Brasil por invitación de Prime Video.