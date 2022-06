“The Umbrella Academy”: Lo que debe saber antes de ver la tercera temporada

"The Umbrella Academy" es una serie de Netflix creada por Steve Blackman, basada en los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá. Foto: Netflix

Este miércoles 22 de junio llega la tercera temporada de “The Umbrella Academy”. Dos años después del lanzamiento de la segunda tanda, la serie desarrollada por Steve Blackman regresa a Netflix.

Tras evitar de nuevo el fin del mundo, los hermanos Hargreeves ahora tienen un gran reto, pues su línea temporal ha cambiado radicalmente y deberán enfrentarse a una realidad alternativa en la que ya no son los hijos de sir Reginald.

Las dos temporadas anteriores de la ficción basada en los cómics de Gerard Way y Gabriel Bá, los hermanos debían evitar el Día del Juicio Final, ambos provocados por Vanya (Elliot Page).

La segunda temporada narró un viaje en el tiempo, en el que los Hargreeves se trasladan a 1963 y en el que un niño, Harlan (Justin Paul Kelly), un menor autista e hijo de Sissy (Marin Ireland) termina absorbiendo los poderes de Vanya, pero no puede controlarlos.

The Umbrella Academy: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

Después de que Harlan pierda el control, Vanya consigue recuperar sus poderes, evitando por poco otro evento que significaría el fin del mundo y eso conllevaba a no evitar el asesinato de Kennedy.

Sin embargo, su intromisión en el pasado, al reunirse con su padre adoptivo, provocó una alteración de la línea de tiempo, que será abordada en esta tercera entrega.

Estos 10 de los elementos esenciales para recordar antes de ver la tercera temporada.

VANYA PUDO PROVOCAR OTRO APOCALIPSIS

Vanya Wipes Out The Commision || Umbrella Academy season 2 power scenes

Diego (David Castañeda), gracias al Infinite Switchboard de la Comisión, una agencia secreta que controla la línea de tiempo establecida en el mundo, puede ver el futuro, lo que le permite ver que se produce una explosión en un edificio del FBI justo antes de que Kennedy fuese asesinado, lo que provoca que el presidente evite el magnicidio, pero se provoque una guerra nuclear a nivel mundial, al pensar que fue obra de los soviéticos.

Sin embargo, la explosión fue provocada por Vanya, quien, al pensar que era una espía rusa, fue detenida por el FBI y torturada, lo que provoca que sus poderes se activen. Es el espíritu de Ben (Justin H. Min) el que entra en su mente y logra calmarla, evitando la catástrofe, lo que provoca que el fantasma se desintegre.

REGINALD HARGREEVES NO ES HUMANO

Sir Reginald Hargreeves secret revealed

Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) siempre ha sido un individuo misterioso. Duro en su entrenamiento con sus hijos adoptivo en la primera temporada; en la segunda entrega, se le puede ver en su juventud, pero, lejos de revelar más información sobre el padre del clan, solo surgen más secretos, dada su sospechosa presencia en la loma cubierta de hierba durante el asesinato de Kennedy o su relación con la organización Majestic-12.

Incógnitas con muchas preguntas que en la tercera temporada podrán ser resueltas. Antes de matar al grupo Majestic-12, sir Reginald se quita la cara, mostrando que su rostro es pura fachada y que su cabeza real podría ser extraterrestre, lo que provoca que surja la pregunta de cuáles son sus intenciones en lo relacionado a criar a un grupo de niños con poderes sobrenaturales.

LA GUERRA ENTRE LA COMISIÓN Y LOS HARGREEVES

Number 5 vs The Commission Board | The Umbrella Academy | Netflix India

En el clímax de la segunda temporada, la Encargada (Kate Walsh), jefa de la Comisión exjefa de los Cinco, envía a casi todos los miembros de la organización que lidera a combatir en una guerra contra los Hargreeves, que tiene lugar en la granja de Sissy, quien pide ayuda a Vanya. En este punto donde Harlan, quien absorbió los poderes de Vanya después de que esta le salvase la vida, está a punto de desencadenar otro apocalipsis. Vanya consigue recuperar sus poderes y derrotar a la Comisión, al acabar con la mayor parte de los agentes.

LILA TIENE PODERES

The Umbrella Academy | Final Fight Scene (Season 2)

La nueva amiga de Diego, Lila (Ritu Arya), resulta ser la hija de la Encargada y se enfrenta a los Hargreeves en una pelea brutal, al revelar su propio poder: la capacidad de canalizar los poderes de cualquier otro. Lila resulta ser uno de los 43 niños con poderes sobrenaturales nacidos de forma misteriosa. Diego le hace ver a Lila que la Encargada solo la utilizó y que mandó matar a sus padres cuando era pequeña.

Diego intenta convencer a Lila que forma parte de la Academia. Ahora bien, la tercera temporada tiene que revelar cuáles serán sus lealtades, especialmente porque Lila terminó la temporada desapareciendo en medio de la refriega final con un maletín que viaje en el tiempo.

MUERE LA ENCARGADA

𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗮𝗻𝗱𝗹𝗲𝗿❜𝘀 𝗗𝗲𝗮𝘁𝗵 𝗦𝗰𝗲𝗻𝗲 | 𝗧𝗵𝗲 𝗨𝗺𝗯𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗔𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝘆 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 𝟮

La segunda temporada fue en la que la Encargada se hizo con la Comisión. Para enfrentarse a los Cinco, envía a un peligroso trío de asesinos, los Suecos, que se convertirán en la perdición de la infame villana. El último de los tres Suceos (Kris Holden-Reid), venga la muerte de sus hermanos matándola.

No obstante, cabe recordar que, en la primera temporada, la Encargada recibió un tiro en la cabeza, que no la mató al tener una placa de metal en el cráneo que le salvó la vida. Ahora bien, el Sueco mató a la mujer acribillándola a disparos, lo que pone en duda de que esta vez pueda evadir la muerte.

EL DESTINO DE LA COMISIÓN

Herb the Analyst meets Diego The Knife Man (The Umbrella Academy 2x08) (Part 2 of 2)

La Comisión, la supervisora del continuo espacio-tiempo que debe velar para que toda suceda según lo predestinado, queda descabezada tras la muerte de la Encargada, aunque de forma temporal. Herb (Ken Hall), un oprimido analista de la organización, conspiró contra la Encargada y se unió con Diego para ayudarle a hacer regresar al presente con sus hermanos.

Tras la muerte de la Encargada, Herb pasa a liderar la Comisión como presidente interino de la junta directiva. Dado este cambio de mandato, así como también que la mayor parte de los agentes murieron a manos de Vanya, comienza una nueva era para la Comisión.

THE UMBRELLA ACADEMY vs THE SPARROW ACADEMY

The Sparrow Academy Scene 22 The Umbrella Academy Season 2

El dato más destacado, el final de la segunda temporada, en la que los Hargreeves regresan al presente, termina con una alteración del espacio-tiempo en la que The Umbrella Academy no ha existido y los hermanos, al volver al presente tras usar los maletines, descubren que han sido sustituidos por The Sparrow Academy, compuesto por un grupo diferentes de protegidos sobrenaturales a cargo de sir Reginald, quien sigue vivo en esta realidad.

Los miembros de esta academia son Marcus (Justin Cornwell), líder del grupo y cuyos poderes se desconocen; Fei (Britne Oldford), capaz de invocar a una bandada de cuervos a placer; Alphonso (Jake Epsten), cuya habilidad es la transferir su propio dolor a los demás; Sloane (Génesis Rodríguez), Jayme (Cazzie David) y Ben, quien está vivo en esta realidad.

BEN ESTÁ VIVO

Ben Hargreeves || Can you hug me as I go? || The Umbrella Academy 2 (TUA)

El único rostro conocido de The Sparrow Academy es el de Ben. En esta realidad, Ben no murió cuando Klaus y él eran niños. En las dos anteriores temporadas, el joven pudo aparecer debido a la habilidad de Klaus de interactuar con los muertos. Sin embargo, tras el sacrificio del espíritu para calmar a Vanya, esta parecía haber desaparecido para siempre, hasta este cambio temporal.

A diferencia de su versión fantasma, este Ben lleva un corte de pelo atrevido, tiene una cicatriz en la cara y un comportamiento mucho más combativo y diferente al Ben que se ha visto en anteriores temporadas.

HARLAN AÚN TIENE SUS PODERES

Vanya transfers her powers to Harlan [Umbrella Academy clip]

Cuando regresan al presente, Vanya intenta convencer a Sissy, su nuevo interés amoroso, para que los acompañe al futuro. Sin embargo, la mujer se niega por el bien de su hijo Harlan. Aunque Vanya recuperase sus poderes, al final de la temporada puede verse al niño haciendo levitar un objeto en sus manos.

Es muy posible que Harlan vuelve para la tercera temporada, aunque ya como un hombre adulto.

VANYA AHORA ES VIKTOR

En diciembre de 2020, Page anunció que era un hombre transgénero y que su nombre es Elliot. Convertido en el primer hombre trans en ser portada de la revista Time, los creadores de la serie y el cómic optaron por convertir a Vanya también en un chico transgénero, cambiando su nombre por el de Viktor.

Será en esta temporada cuando pueda conocerse más a fondo a Viktor, así como se verá su transición a chico trans y cómo afectará a su relación con el resto de sus hermanos y con la historia.