Tom Hiddleston confirma si el final de la temporada dos de Loki es su adiós a Marvel

(De izquierda a derecha): Wunmi Mosaku como Hunter B-15, Owen Wilson como Mobius, Tom Hiddleston como Loki, Eugene Cordero como Casey y Ke Huy Quan como O.B. Foto: Gareth Gatrell - Cortesía Disney Plus

La segunda temporada de la serie “Loki”, protagonizada por el actor inglés Tom Hiddleston, entregó su último capítulo el pasado viernes. Por ahora no se ha confirmado una continuación de la producción y todo indica que ese sería el final de la serie. Sin embargo, aún está en duda si el personaje principal aparecerá en más producciones de Marvel.

En el capítulo final de la serie, Loki se convertía en el Dios de las Historias guardián de las infinitas líneas temporales del Multiverso. Con este rango, lograba acceder al trono en el centro del tiempo y volverse el salvador del multiverso, insuflando vida a cada ramificación temporal y quedando aislado para toda la eternidad. Un impactante desenlace que podría ser definitivo, según el intérprete.

“Se ha cerrado el círculo”, aseguró en una entrevista concedida en The Tonight Show with Jimmy Fallon. “Es la conclusión de la segunda temporada. También es la conclusión de las temporadas uno y dos. Y también es la conclusión de seis películas, 12 episodios y 14 años de mi vida”, expone Hiddleston.

“Tenía 29 años cuando me eligieron y ahora tengo 42. Ha sido una aventura” , agradece el actor, que deja en el aire su participación en proyectos futuros del UCM. Recientemente, el productor de la serie, Kevin Wright, confesó que para Marvel siempre fue prioritario que “el sol brillase sobre Loki y Thor una vez más” , augurando un nuevo reencuentro.

Por ello, es posible que las palabras de Hiddleston se refieran al final del arco narrativo de Loki y su evolución como personaje, pero no a su despedida definitiva de la franquicia, aunque no queda claro. “Creo que en el final hay ecos y resonancias de cada versión de Loki que he interpretado”, expresa el intérprete en referencia a los cambios que ha experimentado su personaje, que comenzó su andadura en el universo de Marvel siendo el gran villano de la Fase 1.

“El episodio se llama Glorioso propósito. En la primera película de Los Vengadores, Loki baja a la Tierra. Mira directamente a Samuel Jackson. Ahí está Nick Fury y le dice: ‘Soy Loki, vengo de Asgard, y Marvel confirma que Thor (Chris Hemsworth) y Loki (Tom Hiddleston) se reunirán de nuevo en el UCM, me han encomendado un glorioso propósito’. Es arrogante, soberbio, tiene un título, es engreído y va a conquistar el mundo”, reflexiona el actor.

“Al comienzo de la primera temporada, Mobius, interpretado por Owen Wilson, el mejor de todos los tiempos, básicamente le muestra a Loki que el glorioso propósito era una falacia y que tiene una especie de segunda oportunidad”, continúa su explicación del final.

“Lo más emocionante de esta serie ha sido ver a Loki intentar repensar y redescubrir ese sentido del propósito, con el que todos podemos identificarnos”, sentencia Hiddleston. Con estas declaraciones, el intérprete no cierra del todo la puerta a un nuevo regreso, quizá en “Avengers: Secret Wars”. Pero, por la manera de decirlo, todo apunta a que considera que la historia de su personaje ya está completa.