Video: Este es ‘Woun ŪŪi Mujer Wounaan’, el corto indígena ganador en Smartfilms

‘Woun ŪŪi Mujer Wounaan’ un corto de empoderamiento e igualdad de género. Foto: cortesía

El corto, que no supera los cinco minutos, muestra como la mujer Wounaan lucha por la pervivencia de sus raíces y el empoderamiento, pese al machismo que las ha invisibilizado desde tiempos inmemoriales. La etnia indígena Wounaan, es considerada un símbolo de subsistencia de las Lenguas Nativas en Colombia, cuenta con una población cercana a los 11.000 habitantes, asentada en su mayoría en las orillas del río San Juan en los límites de los departamentos de Chocó y Valle del Cauca.

La mujer Wounaan, aún viste de la forma tradicional, con paruma y torsidesnudas, mientras que los hombres han cambiado totalmente su vestido dentro y fuera de la zona, ya que el típico guayuco, en la práctica, se ha venido perdiendo casi que en su totalidad. Un claro ejemplo de machismo predominante que habita dentro de este resguardo en el departamento del Chocó, y del cual Lidi Sorani Chaucarama, Maria Lis Chiripua, Flor Necia Valencia, Yenni Cardena Mepaquito y Magnolia Membache, protagonistas del corto ‘Woun ŪŪi Mujer Wounaan’ intentan apartar todos los días.

¿Cuándo se da esta cercanía con los pueblos indígenas?

Esto se da para el año 2015, gracias al resguardo indígena Wounaan, en el departamento del Chocó. Ya que debido a la búsqueda infructuosa de empleo en Armenia y gracias a un maestro miembro de un colectivo cultural de la ciudad, se me dio la oportunidad de viajar para trabajar como docente de lenguaje, en dos resguardos indígenas Wounaan, para el año 2018, con Unión Balsalito, comunidad que, en tan solo un año, logró cautivarme de manera especial y así conocer a fondo varias problemáticas.

Lea también: Video: “Pantera Negra: Wakanda por siempre” presenta un nuevo tráiler y póster

¿Cómo fue esta experiencia de estar lejos, en lo profundo de la selva y sin comunicación, siendo comunicadora?

Durante los cuatro años que tuve la oportunidad de estar, trabajar, convivir y compartir con los dos resguardos Wounaan, tuve el tiempo para pensar que, si estaría internada en una selva, sin comunicación y sin nada, pues no me la pasaría únicamente como docente. Así que me propuse alternar las clases de lenguaje con el ejercicio de mi profesión como comunicadora. Atendiendo las necesidades básicas del resguardo, como una labor totalmente comunitaria, es decir, por iniciativa propia, sin lucrarme de nada. Yo era la que redactaba comunicados, les ayudaba con la elaboración de proyectos, les hacía diseños, entre otras cosas y en la medida de sus posibilidades.

¿Qué problemática descubrió estando dentro de la comunidad Wounaan?

Durante todos los años que tuve la oportunidad de estar allí entre los Wounaan y en mi ejercicio como docente y gestora cultural, me di cuenta, lastimosamente, que la mujer Wounaan, está invisibilizada. Un ejemplo de ello fue darme cuenta de que, hace mucho tiempo, un gobernador o autoridad tradicional de la época, expidió un decreto, que impedía a las mujeres estudiar, solo podían estudiar hasta quinto. Noté que el machismo estaba muy arraigado, pues piensan que, si una mujer estudia, va a lograr salir adelante y no la van a poder manipular, y que su función debe limitarse a las labores domésticas. Esta realidad me marcó como mujer y como periodista, que pesé a desvincularme tiempo después de este resguardo, en mi mente siempre estuvo presente la situación de estas mujeres.

Le puede interesar: ¿Por qué “Avatar” no incluye la polémica escena de sexo en su reestreno en cines?

¿Cuántos años transcurrieron en volver a conectar con esta comunidad?

Con el pueblo indígena Wounaan, con quienes tuve la oportunidad de realizar el documental, nunca perdí conexión. Es decir, después de 4 años de haber estado como docente de lenguaje en esta parte del país y a pesar de la distancia en km, siempre hubo comunicación constante. Incluso, trato de ir, aunque sea una vez al año. Pero, para mayo de este año, se me presentó la oportunidad de apoyar a mi compañero de vida, y ex coordinador de la guardia indígena del departamento del Cauca, para capacitar en guardia escolar a los estudiantes de la comunidad Wounaan Unión Balsalito. Pero este regreso, estuvo marcado por situaciones delicadas de orden público, que hicieron cambiar el rumbo de muchas cosas.

¿Qué situaciones específicamente?

Para empezar, llegar al litoral pacífico solo es posible por río o por mar, para esa fecha decidimos emprender el viaje por río, pero no contábamos que la situación de orden público por aquel entonces estaba delicada. El viaje, que inicialmente estaba planeado para tres días, tuvo que postergarse para ocho, debido al paro armado nacional que se desató. Esta noticia nos tomó por sorpresa estando dentro del resguardo, y como no teníamos los medios para salir de allí, decidí aprovechar el tiempo extra, para compartir con la comunidad Wounaan y como yo ya tenía noción de SmartFilms, y del concurso, pues afloró en mí la idea de realizar un producto audiovisual para participar.

Le puede interesar: Tom Hanks dice que solo ha hecho “cuatro películas buenas”, ¿cuáles son?

¿Cómo nace entonces la idea de realizar el corto Woun Uii Mujer Wounaan?

La idea partió desde el empoderamiento de la mujer en sí. Porque las mujeres Wounaan, han sido muy vulneradas y criticadas, por el solo hecho de estudiar y desear salir adelante, por eso las protagonistas, las docentes (Yenni Cardena Mepaquito y Magnolia Membache) son un ejemplo de superación y empoderamiento para otras. Pues se atrevieron hacer cosas que a la vista de los hombres son rechazadas. Pero como yo ya había estado años atrás en la comunidad, pues ya conocía la problemática de fondo, y la idea era exaltar en cierta manera a esas mujeres que, desde el anonimato, se han atrevido a ser diferentes pese a las críticas y el rechazo.

¿Cómo fue el proceso de recopilar las entrevistas y testimonios en video?

Esto fue todo un reto, uno porque el tiempo de la mujer Wounaan es muy limitado y pasan gran parte de sus días en labores del campo y el hogar. Con una de las protagonistas en particular, me tocó ir al monte, charlar todo el tiempo y generar un nivel de confianza y cercanía suficiente para que no se intimidara y pudiera ser espontánea para contar su experiencia de vida. Lo segundo es que todos los pueblos indígenas son celosos con su información, pero la cercanía permitió que comprendieran que lo que hacían no era algo indebido, al contrario, era la oportunidad de visibilizar sus esfuerzos y la capacidad que tienen para hacer la diferencia, en una comunidad con tantas limitaciones.

¿Qué la motivó entonces a participar en SmartFilms 2022, el festival de cine hecho con celulares?

Esta es mi primera participación en un concurso de producción audiovisual, mi motivación de hecho había nacido un año atrás, cuando entrevisté a uno de los ganadores de la versión 2021, miembro de la comunidad indígena de los Nasa. Ahí conocí de SmartFilms, y que era posible contar historias, incluso en un minuto. Entonces, luego de finalmente regresar de Unión Balsalito en el Litoral del San Juan, y contar con todo el material recopilado, vi que la historia tenía un enorme potencial y que valía la pena contarla, pero ante todo hacerla visible.

Lea también: ¿Quiénes serán los guionistas de “Los 4 fantásticos” de Marvel?

¿Dónde recibió la noticia de que su cortometraje era el ganador en la subcategoría Mejor Documental?

Yo imparto clases en una vereda del municipio de Quinchía, a tres horas de Pereira, en el departamento de Risaralda. Ese día, especialmente, recuerdo que estaba muy ansiosa, porque desafortunadamente no pude ir hasta Bogotá para asistir al festival. Pero en mi reemplazo y como tenía las invitaciones, acudió mi pareja, quién vive en la capital. Estaba informada del minuto a minuto, y pese a los problemas de señal en este lugar, como se estará dando cuenta por medio de esta entrevista, me enteré de que mi cortometraje ‘Woun ŪŪi Mujer Wounaan’ era el ganador a la subcategoría Mejor Documental, patrocinado por El Espectador. Me sorprendió, sobre todo, porque pese a ya saber que ya estaba pre nominada, yo no me había postulado como tal en una categoría documental, entonces, pues fue doble sorpresa.

¿Qué significa este reconocimiento en su profesión como periodista, ahora realizadora audiovisual, pero también como mujer?

Significa mucho, porque yo participé en este concurso con el corazón, pues mi idea era visibilizar a la mujer, independiente si es de la comunidad Wounaan o no. Este cortometraje representa a todas las mujeres, que de una u otra manera son opacadas en nuestra sociedad por el simple hecho de serlo.

¿Qué la inspira a continuar trabajando por los resguardos indígenas del país?

El cariño recibido por parte de estas comunidades, sobre todo con las que he tenido la oportunidad de trabajar, para esta ocasión los Wounaan. Quienes, a pesar del atropello del que son víctimas y del abandono visible del estado, es una comunidad unida. Incluso, la mayoría de los indígenas wounaan, son manipulados por otras comunidades que viven sobre el mismo río, generando aculturación entre ellos. En realidad, no lo han sido muchos, pero yo me enamoré de sus tradiciones culturales, y me quedé con las cosas buenas que logré rescatar y ahora plasmo en este producto audiovisual.

La emotiva premiación a “Woun ŪŪi Mujer Wounaan”

Durante una noche llena de emoción, creatividad y talento, Diana Duque fue galardonada en la categoría de “Mejor documental”, en la cual competía con los cortos “Soy lo que soy”, y “Ángela: transformando vidas en dos ruedas”. Los encargados de premiar a la ganadora fueron Élber Gutiérrez, Productor General de El Espectador, y la icónica actriz Margot Velásquez, quien llenó de emoción al auditorio, el cual la recibió en medio de aplausos, halagos y admiración. Puede ver la premiación de esta subcategoría en el tiempo 1:25:22 al 1:32:15.

Vea el corto indígena ganador en “Mejor Documental” de Smartfilms