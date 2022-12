Video: participante de “La Descarga” casi besa a Maía en pleno concurso

A pesar de lo incomodo que fue ese casi beso, varios de los jueces, como Marbelle y Gusi, justificaron el hecho explicando que hace parte de la interpretación escénica de la canción Foto: La Descarga

Cuando se realiza un programa concurso, es casi seguro que ocurrirán accidentes, errores y momentos de tensión que involucran a los participantes, los conductores del programa, jueces y hasta el equipo técnico detrás de la producción.

Hace unos días Jessica Cediel tuvo un problema con la talla de su ropa para el concurso, pues luego de llegar de un viaje de Estados Unidos, nada del vestuario le quedaba. A pesar de eso, Cediel siguió con una buena actitud y apuntó a decir “No me quedó nada, o sea, me subí de talla. Pero no me importa, porque igual a mí me gusta. Estoy buenona”.

(Puede leer: Las últimas fotos de Lalo Rodríguez con vida)

En esta oportunidad, Maía, una de las mentoras de los participantes de La Descarga, tuvo un momento incómodo en medio de una de las presentaciones de un miembro de su equipo en el concurso.

Más artículos sobre La Descarga Participante de “La Descarga” contó cómo quedó ciego: “por un descuido médico” Maia y Marbelle le dan lección de respeto a un participante de “La Descarga”

En la primera presentación de los concursantes del equipo de Maía, en la segunda Ronda, ocurrió el hecho que impactó a más de uno de los espectadores y hasta el mismo jurado.

(Puede leer: “Un mundo extraño”, el nuevo largometraje navideño que llega a Disney+)

Al final de la presentación, en la que el concursante Oropesa y Maía estaban cantando Regresa a mí en la tarima, el participante cubano acerca su rostro al de la colombiana con la intención de cerrar su show con un beso.

Y así fue como un participante por poco le da un beso a Maía en La descarga pic.twitter.com/0ENo59L7bA — Ana (@PuraCensura) December 14, 2022

¿Qué dijeron Marbelle y Gusi sobre el hecho?

La sorpresa de los espectadores fue innegable, de hecho al momento de observar esto, Gusi y Marbelle aplaudieron euforicamente, comprendiendo y justificando, después, el acto del participante.

“Solamente, cuando uno está ahí y empieza a sentir esa magia, por ese casi beso. Esos momentos ahí se permiten porque ahí es donde realmente estamos volando en otra dimensión”, mencionó Marbelle.

(Puede leer: Kiss, Scorpions, Helloween y más: los Monstruos del Rock en El Campín)

Por su parte, Gusi destacó la presentación al ser muy escénica y exaltó el esfuerzo del participante al tratar de cerrar su presentación con el beso. “Han hecho una muestra que va a estar casi que insuperable. Nos toca ponernos bien los pantalones. Pusieron la vara donde era”, apuntó a decir Gusi.

Presentación de Maía y Oropesa