Las últimas fotos de Lalo Rodríguez con vida

No es secreto que la salsa en Colombia es uno de los géneros musicales más aclamados por grandes y chicos, pues no importa la edad o la ocasión, la salsa siempre aparece en las fiestas y reuniones sociales. No es en vano que la muerte del puertorriqueño Ubaldo Rodríguez Santos, mejor conocido como Lalo Rodríguez, haya afectado a muchas personas, no solo en Puerto Rico, sino en Latinoamérica y Colombia.

Según la policía puertorriqueña, Lalo fue encontrado muerto el 13 de diciembre en la cancha deportiva del residencial público Sabana Abajo de Carolina, Puerto Rico, frente a su residencia.

Aún se desconoce la causa de la muerte del cantante de 64 años, quien participó en la orquesta del pianista Eddie Palmieri, pero según la teoría de sus seguidores, la muerte del Canario de Carolina, Lalo Rodríguez, puede estar relacionado con su adicción a las drogas y el alcohol.

La policía mencionó que fueron informados, por una llamada al 911, de una persona muerta dentro del residencial ya mencionado. Al momento de llegar las autoridades, fueron los paramédicos quienes identificaron la identidad del cuerpo, Lalo Rodríguez. Según el teniente Luis Rivera, el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Las últimas fotos de Lalo Rodríguez

A través de medios de comunicación locales, se conocieron algunas fotos de Lalo minutos antes de su fallecimiento. En las fotos se ve que portaba una gorra con letras de colores, una camisa con patrones morados y rojizos, una pantalonera de jean y sandalias.

Murió Lalo Rodríguez , paz en la tumba de esta gran salsero , descanse en paz

A pesar de que vecinos lo identificaran casi de inmediato, la policía no dio la identidad del cuerpo en declaraciones hasta que familiares de Lalo Rodríguez llegarán hasta la residencia y lo identificaran.

Vecinos aseguran el cuerpo en el suelo frente a la cancha corresponde al del cantante de salsa conocido como 'Lalo Rodríguez' quien supuestamente estaba desde temprano en este caserío. Ningún familiar lo ha identificado aún.

Algunos fanáticos y seguidores del artista se sintieron indignados al ver como algunos medios locales trataban la muerte de Lalo, pues al momento de dar la noticia, los reporteros presentes en la escena del deceso, dejaban ver el cadáver a lo lejos.

“Pudo ser famoso, pero a los noticiarios no les importa un carajo y presentan como si nada el cuerpo tirado de Lalo Rodríguez, aun cuando nadie de su familia ha llegado a la escena”, fue lo que dijo uno de sus seguidores en Twitter.