“Wakanda Forever”: Tenoch Huerta no sabía nadar antes de interpretar a Namor

El actor Tenoch Huerta en su interpretación de Narmor en la cinta "Black Panther: Wakanda Forever". Foto: Cortesía: Marvel

Quedan pocos meses para el estreno de “Black Panther: Wakanda Forever”, que llegará a los cines el 11 de noviembre y que pondrá fin a la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

(Le puede interesar: Elizabeth Olsen, Bruja Escarlata en Marvel, podría llegar a “La casa del dragón”)

Tras ser criticado por su físico por un dibujante de Marvel Comics, ahora Tenoch Huerta, quien interpreta en la película a Namor, el legendario héroe submarino que hará su debut en la gran pantalla en la película, aseguró que no sabía nadar antes de comenzar el rodaje... y que se lo ocultó inicialmente a los productores.

“Me preguntaron si sabía nadar. Respondí que nunca me había ahogado y volví con mis representantes”, dijo el actor en declaraciones recientes. “Claro que no dije nada entonces [de que no sabía nadar], porque no me iban a dar el papel. Tuvimos que explicarles mediante mi abogado en Estados Unidos que así somos los mexicanos. Jamás decimos que no y luego ya vemos qué pasa”, explicó entre risas Huerta, quien se convertirá en el primer mexicano en interpretar a un personaje de Marvel en la gran pantalla.

(Le recomendamos: “Los anillos de poder”: comienza una nueva era)

Tal y como indica la publicación, esto ocurrió hace dos años. Poco tiempo después, el actor comenzó a entrenar y a prepararse el papel antes de comenzar el rodaje de “Black Panther 2 en Atlanta”, que se prolongó durante ocho meses y medio.

Como mostró el último tráiler de la película, Huerta interpretará en “Black Panther: Wakanda Forever” a un Namor menos musculoso que su versión en los cómics y estará fuertemente vinculado a la cultura azteca. De hecho, su reino será el de Talocan y no el de Atlantis, modificando así el origen del personaje que debutó en 1939 en el primer número de Marvel Comics.

(Además: “Pinocho” de Disney: el reencuentro entre Robert Zemeckis y Tom Hanks)

Junto a Huerta como Namor, completan el reparto de la secuela de “Black Panther” Letitia Wright (Suri), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Dominique Thorne (Riri Williams/Ironheart), Winston Duke (M’Baku) Martin Freeman (Everett K. Ross), Angela Bassett (la reina Ramonda) y Michaela Coel (Aneka).