Espías, dólares y amenazas: Así fue como Weinstein calló durante años su actividad sexual

AFP

The New Yorker publica un informe en el que asegura que el productor contrató a la empresa privada de seguridad Black Cube para que una exagente de inteligencia para que grabara a la actriz Rose McGowan, quien estaba a punto de publicar sus memorias, tituladas "The Brave", cuyo contenido preocupaba al productor de cine.