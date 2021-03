Hugh Grant será el villano en una nueva versión de “Dungeons & Dragons”

El actor británico se une a Chris Pine, Sophia Lillis, Michelle Rodríguez y Justice Smith para integrar el elenco de la cinta inspirada en el exitoso juego de rol.

Hugh Grant será el principal villano en la adaptación al cine del exitoso juego de rol Dungeons & Dragons que preparan los estudios de Paramount.

El diario especializado Deadline confirmó este miércoles el fichaje de Grant, popular por películas como Notting Hill (1999) y Love Actually (2003), en un elenco que también cuenta con Chris Pine, Sophia Lillis, Michelle Rodríguez y Justice Smith.

No será la primera vez que Dungeons & Dragons aterrice en los cines, puesto que una película con el mismo título llegó a la gran pantalla en 2000 bajo la dirección del realizador Courtney Solomon y con un elenco en el que aparecían Justin Whalin, Jeremy Irons o Thora Birch.

Sin embargo, este largometraje recibió unas críticas muy malas y fracasó en la taquilla al recaudar solo 33,8 millones de dólares en todo el mundo.

Pese a los malos resultados, la cinta tuvo dos modestas secuelas, Dungeons & Dragons: Wrath of the Dragon God (2005) y Dungeons & Dragons: The Book of Vile Darkness (2012), que fueron estrenadas con bajo perfil en los cines o ya directamente en el mercado doméstico.

Deadline explicó que el proyecto para adaptar al cine una vez más las aventuras y la magia de Dungeons & Dragons ha pasado en los últimos años por todo tipo de peripecias hasta el fichaje de John Francis Daley y Jonathan Goldstein como directores.

Asimismo, los planes pudieron frenarse debido al tropiezo de Warcraft (2016), cinta dirigida a un público similar que, pese a que en el resto del mundo funcionó muy bien (386 millones de dólares), fracasó en EE.UU. con una recaudación de 47 millones y reseñas mayoritariamente negativas por parte de la crítica especializada.