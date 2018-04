"Una mujer fantástica", la mejor película iberoamericana de 2018

Redacción cine

La película “Una mujer fantástica” fue reconocida como la mejor película de Iberoamérica de 2018. Tras hacer historia el pasado 4 de marzo al ganar el primer Premio Óscar para Chile, la cinta de Sebastián Lelio fue la gran vencedora de los Premios Platino, galardones que se entregaron este domingo en la Riviera Maya de México. (Leer Premios Platino, la pantalla del cine iberoamericano).

“Una mujer fantástica”, que cuenta la historia de Marina, una mujer transgénero que ante la muerte de su pareja se enfrenta a la discriminación y el rechazo de la familia del difunto, resultó ganadora en cinco categorías, incluidas mejor guion y montaje. Su protagonista, Daniela Vega, ganó el Platino a mejor actriz y Sebastián Lelio fue escogido como mejor director. Además, el público la votó como la mejor película y a su protagonista como mejor actriz. (Leer El cine iberoamericano traspasa fronteras gracias a las plataformas digitales).

"Yo me he caído muchas veces en la vida y me he parado; los invito a levantarse una y otra vez", dijo Vega al recoger el galardón, lo que le valió el aplauso unánime del público. Asimismo, hizo un llamado a favor de "las mujeres, los derechos humanos y las personas olvidadas", y acabó clamando: "¡Viva el cine!".

En un breve discurso, Sebastián Lelio agradeció el premio y celebró que mediante el cine "se puede generar en el espectador una nueva conciencia", lo que supone un "poder muy grande y una responsabilidad preciosa".

La quinta edición de los Premios Platino comenzó con la presentación de Maná, agrupación mexicana que el jueves pasado ganó el Premios Billboard de la Música Latina por su trayectoria artística. El comediante Eugenio Derbez fue el encargado de amenizar la ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Gran Tlachco del Parque ecoturístico Xcaret.

Colombia se fue con las manos vacías en esta edición, pues “Verano 1993” se llevó el premio a mejor ópera prima, categoría en la que competía la directora Natalia Santa con “La defensa del dragón”. También se quedó sin premio Víctor Gaviria, quien estaba nominado en la categoría cine y educación en valores con “La mujer del animal”, ya que quedó en manos de "Handia". Finalmente, “El libro de Lila” perdió ante la española "Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas" en la categoría de mejor animación.

La argentina “Zama” se llevó el Premio Platino a mejor dirección de arte, dirección de sonido y dirección de fotografía, mientras que “Muchos hijos, un mono y un castillo”, de España, fue seleccionado como mejor documental. El Platino a mejor música original quedó en manos de Alberto Iglesias por “La cordillera”.

Alfredo Castro, por su interpretación en la película chilena “Los perros”, fue escogido como mejor actor.

Desde el 2017 los Premios Platino abrieron sus categorías a televisión, por lo que este año la española Blanca Suárez resultó ganadora como mejor actriz por “Las chicas del cable” y el argentino Julio Chávez como mejor actor por “El maestro”. La española "El ministerio del tiempo" se quedó con el Platino a mejor serie de televisión iberoamericana.



Las categorías de los actores se entregaron de manera conjunta para reivindicar la igualdad entre el hombre y la mujer.

"Pido un aplauso a las mujeres iberoamericanas que nos están viendo para que sepan que no están solas. Lucharemos desde el cine para la igualdad", dijo Daniela Vega, encargada de presentar la categoría.

"Manifestarse a favor de los derechos de las mujeres se ha convertido en una moda pero no es algo transitorio", sostuvo, y reivindicó "un salto a la libertad para las mujeres".

Además de Maná, los Premios Platino 2018 contó con las actuaciones musicales de los colombianos Morat, el argentino Axel, el mexicano Aczino y los españoles Malú, Arkano y Asier Etxeandía.

El día anterior a la gala televisada, la actriz mexicana Adriana Barraza fue reconocida con el Premio Platino de Honor, Javier Bardem fue seleccionado por el público como mejor actor, por su interpretación de Pablo Escobar en "Loving Pablo" y el galardón al mejor cartel fue para "Perfectos desconocidos", de Álex de la Iglesia.



Los Premios Platino están promovidos por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), junto con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca).