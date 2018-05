The Weinstein Company ya tiene nuevos dueños

Agencia Bang Showbiz

Tras dos intentos infructuosos de venta y el inicio de un complejo proceso legal para la oficialización de la bancarrota y su posterior disolución, la poderosa productora The Weinstein Company, fundada por Harvey Weinstein y su hermano Bob en el año 2005, ha encontrado finalmente un comprador que se hará con todos sus bienes y activos tras la celebración este lunes de una subasta pública.



Como informa el diario Los Angeles Times, el tribunal encargado de lidiar con la quiebra de la empresa supervisó ayer un acto de compraventa que, como ya esperaban numerosos expertos en el caso, no atrajo ofertas demasiado generosas con las que cerrar para siempre la trayectoria de fuertes altibajos que ha experimentado The Weinstein Company. Eso explica que haya sido la firma de inversión Lantern Capital, cuya propuesta de adquisición fue presentada en marzo, la que disfrutará a partir de ahora de los derechos de sus películas y de aquellos beneficios asociados. (Le puede interesar: The Weinstein Company, ¿cerrará o la venderán?)



Sin embargo, como han venido especulando diversas fuentes desde que la compañía se declarara en bancarrota, el propósito final de Lantern Capital consistirá en dividir de alguna forma los bienes y activos de The Weinstein Company para ser transferidos posteriormente a diversos compradores, tan pronto como aumente la rentabilidad de los mismos y, por tanto, el beneficio económico que puedan generar.



Pero al margen de lo ingenioso o inteligente de la operación, lo cierto es que el destino final de The Weinstein Company sigue ofreciendo importantes incógnitas, ya que poco antes de la celebración de la citada subasta numerosas estrellas de Hollywood, entre las que destacan Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Brad Pitt, George Clooney y Julia Roberts, emitieron toda una serie de quejas y reclamaciones con respecto al proceso. (Le puede interesar: Weinstein Company, en negociaciones para evitar bancarrota)



Hay que recordar que, entre las cuantiosas deudas que ha venido acumulando The Weinstein Company a lo largo de los últimos seis meses, una parte importante de ellas va ligada a los pagos que deberían haber recibido las mencionadas celebridades, así como otras figuras de la talla de Pierce Brosnan, Michael Bay o Jerry Seinfeld. De momento solo han trascendido las sumas referentes a Meryl Streep y Jennifer Lawrence, cifradas en 142.000 y 102.000 dólares, respectivamente. (Le puede interesar: El mundo después del efecto Weinstein)