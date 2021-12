El “influencer” Yeferson Cossio no fue el único atacado en el evento equino

“Claramente muchas personas se molestaron…salieron y atentaron contra mi vida”, fueron algunas de las afirmaciones que realizó Yeferson Cossio, en el video “atentaron contra mi integridad solo por dar mi opinión”, compartido a través de su cuenta de Instagram. Foto: Instagram

Yeferson Cossio afirmó, por medio de sus redes sociales, que el pasado 18 de diciembre mientras se encontraba en Cartagena de Indias, algunos asistentes a un evento equino lo atacaron debido a los comentarios que había realizado a través de historias que publicó en su cuenta oficial de Instagram, en donde denunciaba el mal estado de salud en que se encontraban los caballos. Para el influencer, los animales estaban “tristes, botando babaza, unos caminando de forma rara (…)”, así lo manifestó Cossio en el video titulado “Me iban a matar por dar mi opinión”, compartido a través de sus redes sociales.

Al parecer, los comentarios realizados por Cossio causaron malestar entre los asistentes, ya que “”empezaron a gritar ‘fuera, fuera”. Pero las cosas no acabaron ahí, puesto que también “(…) tiraron un vaso de licor”. El “influencer” añadió en el video que minutos más tarde “llegó la policía y se vino un montón de gente encima”.

Las historias compartidas por Yeferson Cossio, sobre el evento equino, fueron borradas y duraron subidas en Instagram tan solo 10 minutos. Sin embargo, lograron tener un gran “alcance”; fueron vistas por 240.000 mil seguidores.

Por medio de su cuenta de Instagram, el “influencer” compartió otro video titulado “Atentaron contra mi integridad solo por dar mi opinión”, en donde aseguró que él no había sido el único atacado en el evento equino. “A las tres mujeres con las que yo iba, a las tres, las empujaron y golpearon”. “(…) Por qué no me atacaron a mí y a mis dos escoltas… Por qué se meten con un doctor; que es un señor (…) con tres mujeres, y con un camarógrafo (…)”.

En este video también realizó afirmaciones sobre el evento. “Para mí, desde mi punto de vida, desde mi opinión, ese evento era para entretener a un montón de idiotas y egocéntricos…Mi punto de vista”. Aclaró que, “Cuando tú das tu punto de vista tú no tienes ni la razón, ni estás equivocado, es un punto de vista y se supone que estamos en un país donde hay libertad de expresión”.

Además, añadió que él no tenía nada en contra del “gremio caballista”, pero sugirió que quienes los atacaron se sometieran a una “autoevaluación”. “A mí me parece que es una conducta que deberían autoevaluarse porque eso no es de humanos “decentes”, eso no es de gente con cultura” “Autoevalúense porque ustedes son unos enfermos”.

Yeferson Cossio dejó claro que no pensaba dar declaraciones en ningún medio y que prefería compartir su propia versión de los hechos a través de sus redes sociales.