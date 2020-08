View this post on Instagram

Vecinos, no se imaginan lo que se viene este viernes. El Bunker del Sabor tendrá el honor de recibir a varios de los más grandes exponentes de la gastronomía colombiana para rendir un gran tributo a los sabores de nuestro hermoso país. Queremos que todos los que nos vean se animen a preparar estos platos, sin importar en qué lugar del mundo estén, para sentirnos más unidos a través de estos sabores de nuestra patria. La industria gastronómica ha sufrido un golpe inimaginable en esta coyuntura, pero unidos queremos mostrar que aquí seguimos, que saldremos adelante, que amamos lo que hacemos y queremos compartirlo con el mundo. Acompáñenos en la gran #maratoncolombianadas, cuéntenle a todos su vecinos. @harry_sasson @luzcocinatradicional @rodrigo_pazosm @alexsalgadococinero @juandavidgracia @oscardelbusto @jenniferrodriguezro @misskitchen @reyguerreropg @criollasopasdecasa @charlieoterochef @antonuela @eduardomartin3z #maratoncolombianadas #cocinacolombia #7agosto #cocineroscolombianos #gastronomiacolombia #cocinaonline #envivococina #cocinerosunidos #quedateencasa #bunkerdelsabor