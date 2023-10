Actriz Marcela Posada descubrió que su novio era gay antes de casarse

Marcela Posada, además de contar con una carrera artística, también ha apoyado causas sociales como directora de su fundación en contra del aborto. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Uno de los temas que han sido más relevantes en la historia de la humanidad es el amor, el Eros, la pulsión de vida que fue determinante en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. A hoy, este sigue siendo uno de los asuntos prioritarios para miles de personas aunque este no es el caso de la actriz Marcela Posada, quien se niega a abandonar la soltería.

“No es que esté traumada ni nada. Yo soy una persona feliz. Yo siento que soy una persona cien por ciento feliz. Lo que pasa es que encuentro la felicidad en otras cosas. No en la pareja”. Confesó en una entrevista para el programa “Lo sé todo”, de Canal 1.

Por lo que relata, su vida amorosa siempre ha sido desastrosa, convirtiendo la soltería en un estado de libertad. “En las relaciones que yo he tenido, nunca tuve una relación buena, una relación sana o una relación que me hiciera feliz”. En una ocasión, incluso, tuvo una pareja con la que estaba comprometida y faltando poco tiempo para casarse, se enteró de que era un hombre gay.

“Esta persona viajaba mucho. Después me di cuenta de que en cada ciudad tenía una novia y después me di cuenta de que esa persona era gay”. Esa fue la relación más duradera que tuvo. “Es muy complicado, porque a veces hay personas que son gay, pero buscan una pareja, una mujer como para tapar y no mostrar su sexualidad”.

Para ella fue una sorpresa encontrar cuentas en redes sociales en las que su prometido se relacionaba con otros hombres. Además, cuando se enteró, lo descubierto encajó con comportamientos que ella denomina como femeninos. “Un día, por ejemplo, en una reunión de bromas, de ‘disfracémonos todos’ se disfrazó de mujer. Tenía también ademanes”. A pesar de lo ocurrido, la manizaleña superó el suceso y dice haber sanado aquello, dándole las gracias a Dios por protegerla de casarse con él.

Como parte de su evolución como mujer, en el programa no solo resaltó su estabilidad como soltera, sino también sus nuevos hábitos alimenticios que la han hecho bajar de peso, junto a otros cambios físicos que realizó con la ayuda de cirujanos plásticos.

