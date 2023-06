Actriz Viviana Santos denunció que fue retenida y maltratada por migración México

En dos videos, la actriz Viviana Santos relató su experiencia negativa en un aeropuerto de México por medio de su cuenta de Tiktok. Foto: Tiktok @vivisantosactriz

La Actriz colombiana Viviana Santos, ha presentado una nueva denuncia en contra de las autoridades migratorias mexicanas, revelando un trato abusivo durante su reciente viaje a ese país. A través de su cuenta de TikTok, Santos, recordada por su participación en novelas como “La venganza de Analía” y “La noche”, relató que estuvo incomunicada y fue “privada de su libertad” durante un período de 13 horas. Además, fue víctima de malos tratos por parte de los uniformados que atendieron su situación.

(Puede leer: Así se celebró en Bogotá la premier de “Elementos”, la película de Disney y Pixar)

La actriz relató que al llegar a Migración en México, se le confiscaron sus pasaportes y su celular sin explicación alguna. A pesar de preguntar por qué se le negó la entrada, recibió una respuesta vaga sobre la falta de respuesta de su contacto en el país. Fue llevada a una habitación sin visibilidad hacia el exterior y custodiada por dos policías, quienes le confiscaron todas sus pertenencias, incluyendo su mochila, cordones de zapatos y joyas. Durante su detención, pudo observar a otras personas de Senegal que llevaban días en la misma situación. La actriz experimentó un profundo temor al no saber cuánto tiempo permanecería encerrada.

Más artículos sobre Gente Entretenimiento Yeison Jiménez recordó la vez que tuvo que estar en casa por cárcel En una entrevista de “En la sala con Laura Acuña”, el cantante de música popular se refirió a este episodio que ocurrió en una etapa de su vida. Leer más Yeison Jiménez recordó la vez que tuvo que estar en casa por cárcel Video: Cantante fue herida luego de que un fan le lanzara un teléfono en la cara Los oficiales de policía de Nueva York acudieron a la escena y arrestaron al presunto culpable de la agresión a la cantante Bebe Rexha. Leer más Video: Cantante fue herida luego de que un fan le lanzara un teléfono en la cara

“El miércoles yo tenía un viaje a México. Tan pronto llego a Migración, me preguntan que a qué voy a México y yo les digo que voy de turismo y en ese momento me quitan mis pasaportes y me quitan el celular. Entonces, le pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué me negaron la entrada? Y me dice, ‘porque seguramente tu contacto acá no contestó el teléfono’. Mentira, me entraron a este cuarto, no tenía visibilidad hacia afuera, estaba custodiado por dos policías y me quitaron todas mis cosas, mi morral, los cordones de los zapatos, las joyas, todo y había otras personas de Senegal que ya llevaban días ahí. Tuve mucho susto porque no sabía cuánto tiempo iba a estar encerrada”. afirmó.

Santos describió la presencia de varios hombres que llevaban dos días en la misma condición y expresaron su miedo e impotencia al no poder ni siquiera pedir permiso para comprar un pasaje de regreso a su país. Afirmó sentirse literalmente secuestrada y resaltó la presencia de un niño de 2 años y dos niños de 10 años en la misma situación. A pesar de que las autoridades afirman que no estaban detenidos, se les negaba el derecho de hacer una llamada.

¿Qué le pasó a la actriz Viviana Santos?

“Estaba privada de la libertad como si fuera una delincuente, pero no lo era porque nos decían que supuestamente no estábamos detenidos, pero no nos dejaban ni hacer la llamada”, expresó la actriz.

(Puede leer: Liam Payne anuncia su primer concierto en solitario en Colombia)

Al regresar a Colombia, la actriz se encontró sin su maleta y afirmó que durante todo el tiempo recibió mentiras y fue privada de sus derechos. A pesar de supuestamente tener derecho a llamar al consulado de Colombia, nunca se le permitió hacerlo, ni a las otras personas que se encontraban en su misma situación. Tampoco les permitieron realizar una llamada a un familiar. Además, fueron privados de comida y de la posibilidad de comunicarse, sin ser delincuentes.

La actriz Viviana Santos manifestó su preocupación por el trato inhumano que recibió y resaltó la importancia de denunciar este tipo de situaciones. A pesar de su calvario durante la detención y su posterior traslado a un lugar de detención, expresó su deseo de mantener la calma y buscar soluciones para evitar que estas situaciones se repitan.

“No podemos seguir teniéndole miedo a esa gente que le dan un poquito de poder y te comen vivo”, fue lo último que dijo la actriz sobre su experiencia en su cuenta de Tiktok, además, previamente, animó a sus seguidores a que sí conocían a alguien que le haya pasado lo mismo, se lo mencionaran para juntos, alzar la voz y exigir el debido proceso de todos estos caso.

(Puede leer: Linda Hamilton estará en la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’)