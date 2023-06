Yeison Jiménez recordó la vez que tuvo que estar en casa por cárcel

Yeison Jiménez es uno de los artistas más exitosos del género popular, conocido por canciones como “Aventurero”, “Guaro”, así como también por haber sido jurado en el programa “Yo me llamo” de Caracol Televisión. Foto: Captura de pantalla Caracol Tv - Captura de pantalla Caracol Tv

Recientemente el cantante de música popular antioqueña, Yeison Jiménez, fue noticia por denunciar que se sentía estafado por unas propiedades que le compró a la SAE (Sociedad de Activos Especiales), hace más de un año. Sin embargo, la entidad respondió que se encontraba en trámites y que la demora correspondía a que las propiedades eran producto de la extensión de dominio.

En esta ocasión, el artista fue nuevamente noticia debido a las respuestas en una entrevista con la presentadora Laura Acuña, en su canal de Youtube, en donde aseguró que estuvo en la cárcel de menores y aunque no dio las razones específicas, dijo que fue porque estaba en un contexto donde ser malo era la opción.

“Realmente lo que pasó es que estaba viviendo en un sitio donde todo lo que pasaba era malo y yo no era la excepción. Por eso no culpo a mucha gente hoy en día. Hay veces que ser malo es la opción, sino no sobrevives, es un entorno hostil. Y así me tocó a mí hasta que la embarré y me fui a la madre”, aseguró en la charla.

El caldense también agregó que siempre quiso ser “cantante” y que lo logro gracias a una meta que se puso. Hoy Jiménez es uno de los más exitosos del género popular y es conocido por canciones como “Aventurero”, “Guaro”, así como también por haber sido jurado en el programa “Yo me llamo” de Caracol Televisión.

Yeison Jiménez se graduó del colegio con “casa por cárcel”

Según relató el cantante popular, de Manzanares (Caldas), mientras estuvo en “casa por cárcel” solo tenía permiso para salir a estudiar y agregó que contó con la suerte de que el rector del colegio era su coterráneo, por lo que le dio la posibilidad de estudiar con una condición: “Me puse una meta y dije que iba a ser el mejor”.

“El rector me dijo que me daba media oportunidad, no una sino media, y que el único requisito era que no contara nada sobre mi vida en el colegio, porque todos los jóvenes que se graduaron conmigo venían juntos desde sexto hasta once, era como una familia. Todos eran buenos, les gustaba el rock y sabían mucho, así que me dediqué a leer y leer hasta que fui el tercer mejor Icfes”, afirmó.

Jiménez también dijo que posteriormente ingresó en los caminos espirituales y cómo “todos mis amigos murieron muy jóvenes. Dije yo no me quiero morir”. Finalizó contando que no esperaba llegar a los 25 años, por lo que cuando los cumplió hizo el mejor cumpleaños de toda su vida.

