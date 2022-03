Adriana Betancur dejó atrás un dolor de cabeza

La presentadora Adriana Betancur dice que el tratamiento con cannabis no afecta los demás esquemas de medicina tradicional. / Andrés Reina

¿Cómo está su salud, tema que ha estado en el foco de los medios por sus quebrantos?

Muy bien, ya mucho mejor, gracias a Dios. Estoy estable y trato de cuidarme mucho para no recaer.

¿Cómo llegó al cannabis medicinal?

Por recomendación de una amiga con la que hablé de mis migrañas, que eran muy fuertes, duraba hasta tres días el dolor de cabeza y por más que tomara analgésicos no lograba calmarlo; entonces ella me recomendó el cannabis medicinal, que me ha parecido muy bueno y me ha ayudado mucho con mi problema.

¿Quién le hizo el acompañamiento previo?

La clínica Zerenia. Inicialmente tuve citas con neurología para tener un diagnóstico claro de qué tipo de migraña tenía y cómo íbamos a proceder. Tuve citas mensuales para poder tener un buen control y saber cómo iba mi evolución, saber la dosis requerida para cada mes, porque, como es fórmula magistral, depende del comportamiento de cada paciente.

¿En cada paciente funciona diferente?

Sí, esto no es un medicamento que compras en cualquier parte y te lo tomas. Para cada caso y cada persona son completamente diferentes las dosis, la concentración y el tipo de cannabis que te indiquen, según sea la patología que debas tratar.

¿Cómo ha mejorado su condición física y su salud con este tratamiento?

Quienes han sufrido de algún dolor saben cuánto limita. El tratamiento con Zerenia para mí ha sido excelente y puedo decir que ya no tengo migraña gracias al tratamiento de cannabis y la toxina botulínica con que complementaron el tratamiento; no volví a sufrir de dolores de cabeza.

¿Qué recomendación les da a esas personas que sufren de patologías que solo se pueden tratar con el cannabis medicinal?

Es un tratamiento natural que no afecta en nada los demás esquemas de medicina, que siempre estás en manos de profesionales en cada área que conocen bien tu historia clínica y tus enfermedades para poder tratarte de manera individual y personalizada.

Hay muchos mitos al respecto. ¿Cómo es el uso medicinal del cannabis?

Debe ser formulado por el médico que te trate. En mi caso, ha sido el neurólogo. Es una fórmula magistral que es para cada paciente, según su problema. Se empieza en pequeñas dosis y se va aumentando, de acuerdo con la prescripción médica.

¿Ese tratamiento puede generar alguna dependencia?

No, de ninguna manera; esto no es de uso recreativo, es de uso médico, medicinal, y puede ser el único camino en ciertas dolencias o patologías; pero, obvio, su uso debe ser autorizado por profesionales y por razones que vienen de conceptos de profesionales en temas de salud.

¿Hay efectos secundarios con el tratamiento?

Yo no he tenido ningún efecto secundario. De hecho, yo tomo otros medicamentos de medicina tradicional para diferentes cosas que me tratan por mis antecedentes renales y en nada ha interferido. Al contrario, puedo decir que ha sido un complemento y, además, me ha permitido dejar de tomar analgésicos, que son tan dañinos en mi caso.