Cuando creía que había alcanzado el éxito, se enfrentó a la pérdida y la muerte. La escritura le permitió reencontrarse con un mundo y evolucionar desde el amor propio.

Recientemente lanzó “Creer, a pesar de todo”. ¿Por qué decidió escribir un libro?

Soy una mujer que después de haber vivido varias experiencias, de haber tenido grandes logros y de haber alcanzado lo que muchos llamarían el éxito, me enfrenté a una serie de acontecimientos personales como la pérdida, el abandono, la muerte y el quebranto de muchas expectativas que me hicieron replantear lo que era, mis aparentes logros y, sobre todo, la manera en que quería conectar con el mundo. A partir de ese momento decidí que quería reconectar con el mundo a través de la escritura. El nombre Creer, a pesar de todo hace referencia al creer en nosotros mismos, a pesar de las dificultades; es la clave para crear nuevas realidades en nuestro diario vivir.

¿Por qué le llamó la atención narrar la historia como novela?

Escogí novela porque, para poder narrar la historia, fue necesario darle algunos tintes de ficción y así plasmar un desarrollo más completo en cuanto a los argumentos que me llevaron a ella y a los personajes.

¿Cuál es el mensaje que encuentran los lectores en la novela?

Después de haber vivido de manera casi simultánea temas tan álgidos y dolorosos como la muerte, la enfermedad y el abandono, hice a un lado mi ego y empecé a evolucionar desde el amor propio. Los mensajes que podemos destacar en la novela son: buscar nuestra ancla que nos aferra a la vida —entendiendo como ancla un símbolo de firmeza, solidez, respaldo y lealtad— y validar que esa ancla sea la idónea para nuestro crecimiento personal desde la humildad y el respeto. Cuando les pregunto a los lectores cuál es el ancla que activa la resiliencia les recuerdo que es importante dejar huella, pero sin pisotear a nadie. También, es importante abrazar nuestras cicatrices; y ser más reales, menos perfectos y más felices.

¿Por qué cree que las personas deben leer su libro?

Porque encontrarán herramientas que les pueden ser útiles para manejar de manera adecuada situaciones adversas y no flaquear ante los puntos de inflexión o no retorno. También, al tratarse de una ficción, leer este libro es una buena oportunidad para disfrutar un buen espacio de lectura y, por qué no, para retomar los buenos hábitos de lectura, que a veces dejamos a un lado. Y, en definitiva, leerlo nos abre el camino para creer siempre, a pesar de todo.

¿Después de esta novela qué viene para Adriana Rubio?

Continuar con el camino resiliente que he decidido seguir. Puntualmente seguiré dando conferencias, dictando talleres, haciendo sesiones de coaching y preparando mi segundo libro.

“Creer, a pesar de todo” tiene un gran mensaje de resiliencia. ¿Qué significa para usted esa palabra?

Para mi ser resiliente es tener la capacidad para reponernos de los traumas, sin quedar marcados de por vida y seguir nuestro camino dándole tintes de amor y gratitud a cada experiencia que vivimos, sacando siempre el aprendizaje para ser cada día más conscientes y adaptables.

¿Cuál es el mensaje para quienes, como la protagonista, pierden a sus seres queridos?

En primer lugar, diré que el amor es un vínculo del alma que está desligado de la materia. Cuando alguien que amas fallece hemos de soltarlo y dejarlo ir desde el amor y la gratitud, aceptando su nuevo estado y dándonos la oportunidad de empezar a construir una nueva historia de amor con ellos, conscientes de que este proceso tal vez sea difícil y doloroso; no obstante, con la certeza de que lo lograremos, porque el amor nunca muere, solo se transforma. Entender que este nuevo caminar con ellos será mucho más fuerte, porque el vínculo será desde el alma.

¿Qué le recomienda a la gente para que crea, a pesar de todo?

Le recomiendo que se reconecte con su fuente interior, allí encontrará todas las herramientas que necesita para salir adelante de las crisis; que tenga la certeza de que creer en nuestras capacidades nos abrirá las puertas y nos dará el poder para atravesar todos los puentes y superar las barreras.