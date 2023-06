Aida Morales sobre críticas a su novio 10 años menor: ‘Me inyecta mucha alegría’

La relación entre los actores Aida Morales y Adrián Copete también lleva más de 10 años. Foto: Instagram Aida Morales

Recientemente fue la actriz Alina Lozano, reconocida por actuar en la novela “Pedro El Escamoso” y que mantiene una relación con un joven 30 años menor que ella, quien fue victima de las críticas por la diferencia de edad con su pareja. Ahora el blanco de la polémica fue la actriz Aida Morales, quien mantiene una relación el actor Fabián Copete, 10 años menor.

Sin embargo, la mujer conocida en producciones como “La hija del mariachi”, “El paseo 4″, “Doctor Mata”, “¿Usted no sabe quién soy yo?”, y muchas más, ha mostrado con orgullo en redes detalles de su relación, que también lleva más de 10 años. Además respondió a las críticas a través de una entrevista realizada por el programa La Red, de Caracol TV, donde aseguró que está llena de felicidad.

¿Cuáles fue la respuesta de Aida Morales?

Morales aseguró que para ellos la relación no representa ningún problema y que hoy en día no tiene dificultad para afrontar tanto las críticas como la relación en sí. “Me da mucha risa cuando le dicen el pollo ¿Pollo a los 45 años? Yo no sufro de eso. Par él eso nunca fue un problema. Para él lo importante es como construimos lo importante de la relación”, aseguró.

La actriz de 55 años también se refirió a los problemas de su edad como la menopausia y aseguró que tener una pareja como Copete, más bien le ha ayudado a afrontarla. “No es un secreto que las mujeres a los 50 años cerramos un periodo de fertilidad. Llega la menopausia y con ella llegan síntomas y cosas que no son fáciles, pero que se hacen más fáciles si hay una persona que esté al lado que diga “fresca, vívelo, es una etapa de tu vida, respírala, abrázala”.

La entrevista con el programa de farándula finalizó con la frase “ese es el colágeno”, con la que entre risas se refería a que su pareja es más joven: “me inyecta mucha alegría. Eso es algo que tenemos que aceptar las mujeres que tenemos una pareja más joven a nuestro lado y es que nos sentimos más vivas, nos revitaliza, nos hace preocuparnos más por nosotras. Es una dosis diaria de amor propio, de aceptación.”

