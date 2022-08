“Al final yo trabajo por él”, Bad Bunny sobre el dinero que gastó en su Bugatti

El Bugatti Chiron de Bad Bunny está avaluado en más de 3 millones de dólares y es uno de los 20 modelos que existen en el mundo. EFE/Eric Rojas Foto: /Eric Rojas/EFE - Eric Rojas

Bad Bunny se ha impuesto en el mundo de la música como unos de los artistas más importantes del reguetón, pues sus éxitos año tras años han logrado llegar a las listas de la música más reconocidas y renombradas.

El puertorriqueño de 28 años y su reciente álbum “Un Verano Sin Ti”, ha logrado llegar a números que nunca se imaginó, con artistas colaborando, que también son una imagen clásica de lo que era el reguetón y otros géneros que incluye en su propuesta musical.

Gracias a este y otros grandes éxitos que ha creado a lo largo de su carrera musical, Bad Bunny recoge una ganancia que, de acuerdo con el portal ‘Celebrity Net Worth’, suma un neto de 18 millones de dólares.

Los lujos de Bad Bunny

Muestra de esa gran suma de dinero, que si se convierte en pesos colombianos, se obtiene como resultado alrededor de $ 79.090.740.000 millones de pesos, que le dan la posibilidad de acceder a lujos como uno de los carros más únicos y exclusivos en el mundo.

Dentro de sus posesiones más caras se encuentra un Bugatti Chiron, modelo de auto que, además de estar avaluado en más de 3 millones de dólares, es bastante exclusivo, pues solo se conocen 20 de ellos, y uno es de Bad Bunny.

De acuerdo con el periódico El País, este modelo es uno de los carros más rápidos fabricados para la calle, pues puede alcanzar 490 km/h y tiene la capacidad de acelerar de 0 a 100 km/h en 2,6 segundos.

Según se conoció por medio de una entrevista para el medio Mosic, en la que le preguntaron al artista sobre esta compra, que, al parecer, fue impulsiva, Bad Bunny respondió muy contundente sobre por qué decidió comprar un auto tan caro, pues se le criticó que su compra fue después de que ‘nadie le quiso alquilar el Bugatti’.

El periodista le pregunta al puertorriqueño sobre el mensaje que quiso darles a las personas, pues su imagen siempre ha sido que no es una personalidad de lujos ni ropa cara, “¿cuál fue el mensaje? De que tú no usas prendas, que eres un tipo sencillo...”, a lo que el artista le respondió sin tapujos, “el mensaje está ahí, yo no uso prendas, pero si quiero me engancho el Polo Norte. Me enganché en el Polo Norte, que es el Bugatti, que es Blanco Nieve”.

De acuerdo con “El conejo malo”, este modelo, que como dijimos es 1 de 20 que hay, lo ha usado solamente entre 3 o 4 veces, por lo que podría pensarse que fue un gasto innecesario o un desperdicio de dinero. Sin embargo, Bad Bunny piensa lo contrario, pues, afirma “al final yo trabajo por él”.

El accidente que tuvo con su Bugatti Chiron

Hace pocos días, ocurrió un accidente en el que un Lamborghini Urus chocó a su Bugatti Chiron cuando estaban en la inauguración de su restaurante Gekkō, el primer establecimiento de comida china que el cantante instaló en Miami.

Según muestran algunos videos, en medio de la multitud y debido a la congestión de gente y autos que buscaban aparcarse en el lugar de la inauguración, el Lamborghini chocó levemente al Bugatti de Bad Bunny, que no sufrió daños considerables.