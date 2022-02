Aldo Civico, el camino de la transformación

Aldo Civico ha asesorado a líderes mundiales como Bill Clinton, Hillary Clinton, Carlos Slim, Juanes y James Rodríguez. / Cortesía Foto: Cortesía

Acaba de ser nombrado como uno de los treinta mejores expertos en liderazgo. ¿Cómo recibe este reconocimiento?

Tengo que decir que fue sorpresivo. No me lo esperaba, ni de lograr el rating y menos estar ahí por primera vez. Llegar tan alto, con un número bonito como el 13, lo recibo como un reconocimiento por más de treinta años de trabajo de compromiso, de estudios en todos los aspectos del liderazgo y como acompañamiento a muchos clientes alrededor del mundo. Aún más importante, lo recibí como una invitación a una responsabilidad a dar más y con el propósito a vivir aún más mi trabajo.

Haciendo un resumen de su carrera parece que lo ha logrado todo, ¿qué le falta por cumplir?

Hablando con una amiga, le decía que yo solo he cumplido el 5 % de los objetivos que quiero. Pienso que mi ambición en ese sentido está alineada con un propósito. A través del acompañamiento a líderes para transformar, desarrollar un mundo que sea más unido, que tenga más armonía. Si ese es el aporte que yo tengo y puedo dar, entonces estamos con muchas más cosas por hacer y estoy concentrado en eso.

(Le recomendamos: Meditación guiada para recargar energías)

¿Cómo define el éxito?

Hay personas que han logrado un éxito muy alto e imaginamos personas como Barack Obama o Nelson Mandela e incluso artistas con los que he tenido la oportunidad de trabajar, como Juanes. Cuando tú tienes estos referentes, debes estudiar no solamente las habilidades, los comportamientos que han desarrollado para lograr ese éxito; pero lo más importante es descubrir cuál es el mapa mental que les ha permitido a ellos ese desempeño. Claramente, para la mayoría de nosotros la definición de éxito es distinta y tú puedes modelar esos mapas mentales. Ser consciente de dónde estás tú con respecto a esos mapas, cuál es la brecha y después adoptar los recursos necesarios para cerrarla. Al final, creo que no es tanto en términos materiales, sino en términos de plenitud. Sentir que tu vida tiene sentido y ese camino existe porque prácticamente es el resultado del presente y el tamaño del objetivo que quieres lograr.

¿Cómo ha sido ese camino en su caso?

Tengo una anécdota de cuando estaba trabajando como periodista. Esa fue como mi primera carrera. Viví en Suiza y estamos hablando de hace más de veinte años. En un determinado momento dije que me gustaría estudiar una maestría en Relaciones Internacionales y quería hacerla en Nueva York. Un día lluvioso busqué y me salió esa misma maestría en Columbia University. Entonces yo me imaginaba estando ahí. Sin embargo, yo no tenía las habilidades de idioma, no tenía el dinero; no solo para estar en esa universidad, sino también para vivir ahí en Nueva York. Este sueño se volvió casi como una obsesión muy grande. Sin preguntarme demasiado cómo lo iba a hacer, me propuse lograrlo. Aprendí el inglés en seis meses, entendí cómo tenía que aplicar y después lo interesante fue que me invitaron a hacer un doctorado en Antropología y la realidad se volvió mucho más grande y poderosa que el mismo sueño que yo tenía. Tú necesitas claridad en tus objetivos y contigo mismo.

¿En qué momento nació el pódcast “Inspira tu mente”?

Me entrevista alguien que tiene un pódcast extraordinario durante cuatro horas. Le cuento un montón de historias y anécdotas mías y al final él me dice que yo debería hacer un pódcast. De esta manera nace la idea del pódcast. La expresión “inspira tu mente” nace de una conversación con un amigo que acompañé por un largo tiempo, que se llama Sebastián Arango.

Al iniciar el pódcast se presenta como un viajero vital y un nómada, ¿cuál es la razón?

Un día hablando con un amigo de Barcelona, me dice: ‘Aldo tú eres un viajero vital y así me siento’. Nací en Italia y he vivido en varios puntos de Italia, en varios países de Europa, en ciudades de Estados Unidos. En este momento, desde la pandemia tengo el placer de vivir en Colombia. Mi mamá es austríaca y mi papá, italiano. He tenido siempre el privilegio de estar entre dos culturas.

(Le puede interesar: Abuelita da ahorros a su nieta para que asista al concierto de Bad Bunny)

Con todos sus logros, ¿lo ha tocado el ego?

Nunca me he preocupado mucho en el ego, porque si paradójicamente uno piensa demasiado lo atrae. La vida se encarga de tumbarlo. Por ejemplo, yo era profesor de Antropología en una universidad pública de Estados Unidos y creía que esa iba a ser mi carrera, hasta que una mañana la decana me dijo que habían decidido bajarme la cátedra. Seguramente mi ego lo sintió; pero la vida no termina cuando tienes un fracaso, eso solo es un momento y tú tienes que decir si una vida es el fin de una recta y hasta allá llega o simplemente empiezas a tomar el viaje. Este fracaso momentáneo se volvió una bendición y me hizo preguntarme en realidad yo qué quería hacer.

¿Cómo se ha sentido viviendo en Colombia?

Me encanta vivir en Colombia. Soy residente hace poco, pero, desde hacía 20 años ya viajaba a acá, sobretodo Medellín. Tengo una comunidad extraordinaria de amigos.

¿Cómo lo pueden contactar?

La mejor manera es seguirme en mis redes sociales. Tengo una cuenta en Instagram.