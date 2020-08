La cantante mexicana habló sobre sus luchas, su rol de madre y la terapia que ha empezado para lograr restablecer la relación con su hija, Frida Sofía.

La cantante Alejandra Guzmán habló con la revista Vea sobre sus luchas en la vida, su carrera artística, cómo está pasando esta pandemia, su rol de madre y la terapia que ha empezado para restablecer la relación con su hija.

La mexicana, con más de 30 años de carrera artística, sigue tan vigente como en sus comienzos. Está lanzando el tema Vive y deja vivir, hecho de la mano del colombiano Nicolás Mayorca, con quien sintió empatía desde el principio. (Lea: J Balvin: el protagonista de la revista Vea)

“Es un gran talento colombiano. De él me encantó que es original, fresco, artista, que no se calla las cosas, que tenemos química y que juntos pudimos sacar dos canciones en poco tiempo. Eso no siempre pasa. Fue un proceso precioso, porque cuando compones te conectas con la gente y la música, y dejas de pensar en tonterías. Crear es el mejor estado de una persona”, indicó Guzmán a la revista Vea.

Asimismo, aseguró que este tiempo ha sido difícil para ella porque, además de adaptarse, también ha tenido que lidiar con las acusaciones de su hija Frida Sofía.

“Como lo he dicho públicamente, cuando las cosas se salen de control es necesario buscar ayuda profesional, como para el dolor con el que he aprendido a vivir, porque es mi hija, la amo y quiero verla feliz, y por eso empezamos con terapias, para ayudarnos y aceptar el perdón. Ella ha tomado sus decisiones”, afirmó al respecto. (Lea también: Daniella Álvarez: la protagonista de la revista Vea)

Por último, la mexicana hizo un breve repaso de su carrera artística y todos los logros que ha alcanzado gracias a su esfuerzo, dedicación y perseverancia. Afirmó que todo es cuestión de arriesgarse y no tener miedo.

“Son muchos años de carrera, giras, conciertos y premios, pero el mayor triunfo de mi vida es seguir viva para seguir cantando, componiendo y estar hoy lanzando nueva música para decirle al mundo que viva al máximo, a plenitud, y que así mismo deje vivir a los demás”, finalizó por decir a la revista Vea.