El paisa, desde su casa en Medellín, contó cómo venció la ansiedad, la depresión y la discriminación. Ser colombiano, su mejor arma.

Desde su casa en Medellín, J Balvin habló con la revista Vea sobre lo que significa ser colombiano y la manera en la que venció la ansiedad, la depresión y la discriminación. (Lea: Daniella Álvarez: la protagonista de la revista Vea)

“Ufff, es un orgullo enorme ser colombiano. Admiro a todos los colombianos que cada día se levantan a perseguir su sueño”, dijo el artista del género urbano a la revista Vea.

Asimismo, reveló que desde enero, en medio de su gira por Estados Unidos, no ha vuelto a tener un episodio de ansiedad. “Estoy perfecto, yo no sufro de depresiones constantes, ni mucho menos, he tenido tres en mi vida. Hay momentos en que me han dado, pero no es todo el tiempo”. (Lea también: Esta es la nueva portada de la revista Vea)

En esta cuarentena, donde ha estado acompañado por su familia y equipo de trabajo, se ha sentido muy bien y con tiempo para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida como, por ejemplo, la tranquilidad de su casa.

Estar en su tierra y con su círculo más cercano lo recarga de energía. “Se siente muy bien levantarse y ver las montañas de ‘Medallo’. Estamos encerrados, pero ver el cielo es especial, oír a los pajaritos cantar más fuerte. La verdad es muy bonito estar aquí en casa, sentir que seguimos viviendo aquí, que el entorno puede cambiar, pero la esencia es la misma. La verdad estoy muy feliz”, manifestó a Vea.

El paisa contó a la revista aspectos de su vida personal (como su noviazgo con la modelo Valentina Ferrer) y, además, detalló cómo fue el proceso creativo de su álbum “Colores”.